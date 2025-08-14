Noo Phước Thịnh bức xúc trước tin đồn thất thiệt vì vắng mặt ở Anh Trai "Say Hi"

HHTO - Phát ngôn "đối đầu" về 2 chương trình Anh Trai bị gán cho Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy thu hút sự chú ý của netizen. Noo Phước Thịnh tỏ ra rất bức xúc và anh đã nhanh chóng lên tiếng về tin đồn này.

Ngay khi Anh Trai "Say Hi" mùa 2 công bố dàn cast chính thức, nhiều khán giả tiếc nuối khi một số cái tên từng được kỳ vọng góp mặt lại vắng bóng, trong đó có Noo Phước Thịnh. Anh sở hữu khả năng hát, nhảy và trình diễn ấn tượng. Với hơn một thập kỷ làm nghề, nam ca sĩ đã khẳng định tên tuổi của mình với loạt hit đình đám. Dù đã lâu không tham gia các chương trình giải trí, anh vẫn được kỳ vọng sẽ góp mặt ở 2 show Anh Trai.

Nam ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, phong độ qua thời gian. Ảnh: FBNV.

Noo Phước Thịnh từng xuất hiện trong đêm Chung kết Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024, khiến nhiều người tin rằng anh sẽ góp mặt ở mùa 2. Tuy nhiên, phía nam ca sĩ cho biết hiện tại anh muốn dành thời gian cho các dự án cá nhân. Trước đó, giọng ca Đổi Thay từng thẳng thắn chia sẻ: "Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, mình luôn ướm mình vào các chương trình đó để xem mình có phù hợp hay không."

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh được cho là phát ngôn "đối đầu" giữa Noo Phước Thịnh và Ngô Kiến Huy, liên quan đến lý do không tham gia Anh Trai "Say Hi" và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trong một bài viết đang được chia sẻ, bức ảnh của Noo Phước Thịnh đi kèm câu nói: "Mình quyết định chơi Chông Gai, nhường cái kia cho lớp trẻ". Bên cạnh đó là hình ảnh Ngô Kiến Huy với trích dẫn: "Cân nhắc xem cái nào hot hơn thì tham gia, sao phải nhường". Bài viết này khiến netizen đồn đoán "anh trai" Ngô Kiến Huy đang nhắc đến người bạn của mình, thu hút sự chú ý của netizen.

Không để tin đồn đi quá xa, Noo Phước Thịnh nhanh chóng lên tiếng phản bác trên trang cá nhân. Nam ca sĩ bày tỏ sự bức xúc trước thông tin sai sự thật bị lan truyền, anh cũng nhấn mạnh quan điểm không nên so sánh các chương trình với nhau.

Nam ca sĩ phải "bật chế độ mỏ hỗn" trước tin đồn sai sự thật. Ảnh: FBNV.

Noo Phước Thịnh khẳng định quan điểm không nên "so đo" các chương trình. Ảnh: FBNV.

Dưới bài đăng của Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy cũng để lại bình luận đồng tình "Rõ ràng cậu" và nhận được câu đáp lại "Tới nóc đi cậu ơi". Màn tương tác này phần nào xóa tan nghi vấn mâu thuẫn, cho thấy cả hai vốn có mối quan hệ gần gũi.

Dù có tham gia chương trình nào hay không, Noo Phước Thịnh vẫn nhận được sự yêu mến của tệp khán giả trung thành.