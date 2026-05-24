Nữ chính phim VTV vào vai Hoa hậu trang điểm kỹ bị chê, để mặt mộc lại được khen

HHTO - Thật khó hiểu khi Trang Emma đóng vai Hoa hậu lại bị phàn nàn kém sắc, nhưng khi cô để mặt mộc đóng phim thì được khán giả khen ngợi.

Lời Hứa Đầu Tiên được giới thiệu là phim đầu tiên của VTV về đề tài thi Hoa hậu nên khán giả rất chú ý đến nữ diễn viên chính. Hoa hậu cộng đồng Vi Minh trong phim là cô gái tham vọng, chỉ muốn mượn danh hiệu để nổi tiếng, giàu có thật nhanh. Nhưng không dễ gì để Vi Minh che giấu được bản tính ích kỷ, thích hào nhoáng để xây dựng hình ảnh cô gái thân thiện tốt bụng luôn muốn giúp đỡ mọi người.

Trong mấy tập gần đây, Vi Minh trở lại thành phố và luôn xuất hiện với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Nhưng phần đuôi mắt được kẻ hất lên để tạo vẻ sắc sảo, thời thượng cho Vi Minh lại không được khán giả ưng mắt. Rất nhiều người nhận xét Vi Minh nhìn kém sắc hơn với lối trang điểm này.

Bản thân Trang Emma vẫn bị xem là chưa đủ xinh đẹp nổi bật để đóng vai Hoa hậu, nay cộng thêm đường đuôi mắt không hợp càng khiến cô mờ nhạt hơn. Chưa kể Trang Emma còn có điệu cười nhếch mép cũng bị cư dân mạng phàn nàn rất nhiều vì nhìn nhân vật bị kiêu ngạo, đắc thắng, khó tạo thiện cảm với người khác.

Nhưng có một điều rất lạ là trong phim Không Thời Gian, Trang Emma đóng vai siêu phụ, để mặt mộc, ăn mặc giản dị lại được khen hết lời. Cô đóng vai nữ bác sĩ quân y Hồi thời trẻ, có mối tình da diết với chàng bệnh binh Cường sau khi anh trở thành bệnh nhân của cô.

Vì là một nữ bác sĩ quân y trong thời chiến trận nên Hồi toàn mặc quân phục, tóc buộc đơn giản, để mặt mộc hoàn toàn và còn nhìn đầy tiều tụy do công việc vất vả, điều kiện sống thiếu thốn. Chính vì thế mà phim Không Thời Gian càng trở nên chân thực, và khán giả càng tấm tắc khen nữ diễn viên đóng vai Hồi.

Có thể thấy Trang Emma sở hữu gương mặt cân đối, đường nét thanh tú và ăn hình. Nếu tìm được layout trang điểm phù hợp, chắc chắn cô sẽ thăng hạng nhan sắc và hợp với vai Hoa hậu.