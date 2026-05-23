Vì sao phim có Đình Tú - Ngọc Huyền đóng chính không bùng nổ như kỳ vọng?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Cứ tưởng màn kết hợp của Đình Tú - Ngọc Huyền sau khi hai người kết hôn sẽ gây bùng nổ, nhưng đáng tiếc "Ngược Đường Ngược Nắng" lại không tạo được sự chú ý cao như kỳ vọng.

Ngược Đường Ngược Nắng đang đi dần đến đoạn kết và từ khi lên sóng đến giờ, chưa khi nào phim được xem là ăn khách. Chẳng có đoạn trích nào gây ồn ào, không có chi tiết khiến khán giả tranh cãi, ngay cả hai diễn viên chính Đình Tú - Ngọc Huyền cũng không tạo được sự chú ý như những bộ phim khác họ mà từng tham gia.

Ngọc Huyền, Đình Tú đóng chính trong Ngược Đường Ngược Nắng.

Trước khi phim chiếu, khán giả cứ nghĩ màn kết hợp giữa hai vợ chồng sẽ là điểm nhấn cho Ngược Đường Ngược Nắng. Bởi chuyện tình của Đình Tú - Ngọc Huyền rất được yêu thích, từ việc hẹn hò kín đáo nhiều năm đến độ ăn ý về diễn xuất. Chẳng ngờ khi vào vai cặp đôi “ghét trước yêu sau” ở Ngược Đường Ngược Nắng, cả hai lại bị cho là không có "phản ứng hóa học", chẳng có tương tác ngọt ngào. Ngay cả khi hai nhân vật trên phim đã hẹn hò, khán giả cũng chưa thấy Đình Tú - Ngọc Huyền có những khoảnh khắc ngọt lịm tim như trong các bộ ảnh cưới của họ.

Cả hai bị cho là chưa đủ ngọt ngào trên phim.

Điều trái ngược là khi Đình Tú - Ngọc Huyền đóng cùng người khác lại được khen nhiều hơn. Còn nhớ Đình Tú - Huyền Lizzie trong phim Thương Ngày Nắng Về từng khiến khán giả xuýt xoa vì quá ăn ý, người xem liên tục ghép đôi dù hai diễn viên ra sức khẳng định chỉ là đồng nghiệp bình thường. Còn Ngọc Huyền và Trần Nghĩa trong phim Chúng Ta Của 8 Năm Sau cũng ghi điểm nhờ ngoại hình xứng đôi, đến mức bộ ảnh chụp kiểu “thanh xuân vườn trường” cũng gây xôn xao.

Cặp đôi lúc nào cũng tình cảm ở ngoài đời.

Cư dân mạng cho rằng lý do khiến vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền không thành công với Ngược Đường Ngược Nắng là vì kịch bản thiếu hấp dẫn. Hơn thế, đây không phải phim tình cảm để mà tập trung vào mối quan hệ của cặp đôi chính mà câu chuyện dàn trải nhiều về mâu thuẫn hai bên gia đình, rồi chuyện gây dựng lại nghề làm hương truyền thống… Bởi vậy, Đình Tú - Ngọc Huyền cũng không có nhiều dịp để tạo được cảm giác cặp đôi trước ống kính.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
