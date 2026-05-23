Lãnh Thanh gây tranh cãi sau buổi live nhắc Võ Điền Gia Huy, Kelbin phát ngôn gây chú ý

HHTO - Mới đây, diễn viên Lãnh Thanh gây tranh cãi vì những phát ngôn được cho là kém duyên liên quan đến Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng trong một buổi trò chuyện trực tuyến.

Trong buổi livestream gần đây, Lãnh Thanh gây chú ý khi dành khá nhiều thời gian đề cập đến Võ Điền Gia Huy - bạn diễn từng cùng anh tạo nên cặp đôi màn ảnh được yêu mến qua phim Thưa Mẹ Con Đi. Một số nhận xét của nam diễn viên về ngoại hình, chuyện tình cảm lẫn quá trình nổi tiếng của đồng nghiệp nhanh chóng gây tranh cãi vì bị cho là kém duyên.

Cụ thể, khi nói về vóc dáng của Võ Điền Gia Huy, Lãnh Thanh chia sẻ: "Võ Điền Gia Huy chỉ tập gym thế thôi chứ bụng rất mỡ, mỗi lần đi tập vậy là để lòe mọi người đó, trông mặt gầy gầy vậy thôi chứ bụng toàn mỡ không đấy". Phần lớn khán giả cho rằng dù có là bạn bè thân thiết thì cách trêu như vậy vẫn kém tinh tế. Bởi ngoại hình vốn là vấn đề khá nhạy cảm, đặc biệt là đối với người làm nghệ thuật.

Lãnh Thanh còn gây khó chịu khi so sánh bản thân là người thường bị nhận xét khó tính khó gần, trong khi đó Gia Huy từng bị cho là không thật lòng nhưng nay lại được khán giả yêu mến hơn.

Phần gây tranh cãi nhất là khi Lãnh Thanh nói về chuyện tình cảm của Gia Huy: "Huy thì ai nó chả yêu, tình yêu rất mở rộng, rất là rộng lượng. Một người đàn ông có trái tim bao la bát ngát như thế rất đáng khen. Nó yêu tất cả mọi người mà… Anh không có cái kiểu yêu thương vô bờ bến giống Huy đâu". Cách diễn đạt vừa khen vừa ẩn ý này được không ít người xem giải mã là đang ám chỉ Gia Huy hào phóng tình cảm theo nghĩa tiêu cực, trong khi bản thân Lãnh Thanh tự đặt mình vào vị trí người kỹ tính, chọn lọc hơn. Một số ý kiến cho rằng dù lời nói không hoàn toàn rõ ràng, ngữ cảnh và cách đặt vấn đề đã đủ để tạo ra một hàm ý không mấy thiện chí.

Lãnh Thanh khiến fan bức xúc vì đề cập khá nhiều đến "couple coconut" Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng.

Với Lê Tam Triều Dâng, Lãnh Thanh đặt câu hỏi: "Tại sao gần 10 năm Huy mới nổi thế này. Có ai đang support cho Huy đặt câu hỏi không? Các bạn biết Dâng vào nghề bao năm rồi không? Các bạn phải hiểu sâu sắc chuyện đó". Chuỗi câu hỏi bỏ lửng không có lời giải thích này được một bộ phận khán giả diễn giải là ngầm gợi ý rằng sự nổi tiếng của cả hai có yếu tố không hoàn toàn đến từ thực lực.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây có thể chỉ là cách nói chuyện thiếu cân nhắc hơn là có chủ đích bôi nhọ. Ranh giới đó đang là điểm tranh luận chính giữa các luồng ý kiến trái chiều.

Trước làn sóng phản ứng, Lãnh Thanh đã lên tiếng cho rằng mình bị chỉ trích quá mức và tuyên bố sẽ nhờ đến sự tư vấn pháp lý. Anh khẳng định bản thân là người “làm nghề chân chính, chưa từng phải bám víu vào ai để có vai diễn”. Câu nói này một lần nữa được netizen xem như một mũi tên đang ngầm nhắm vào người khác.

Giữa lúc câu chuyện lan rộng, cư dân mạng chú ý đến một bài viết trên Threads của Kelbin Lei. Nam stylist chia sẻ: “Bạn bè thật chơi với nhau vì hợp tính, vì hiểu hoàn cảnh nhau, vì vui cho nhau, giúp đỡ nhau chứ không phải vì giới tính, nghề nghiệp, nổi tiếng hay ai giàu hơn ai nhá”. Thời điểm đăng tải và nội dung của dòng chữ này khiến nhiều người liên tưởng ngay đến sự việc đang xôn xao. Không ít bình luận cho rằng Kelbin đang bày tỏ quan điểm về cách ứng xử trong tình bạn, từ đó gián tiếp bảo vệ Võ Điền Gia Huy.

Dưới phần bình luận, Võ Điền Gia Huy làm dịu bầu không khí khi hài hước “gài kèo” đàn anh 10 bộ trang phục.

Hiện tại, phía các nghệ sĩ liên quan vẫn chưa có động thái chính thức nào. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho lần hợp tác sắp tới của Lãnh Thanh và Võ Điền Gia Huy trong bộ phim điện ảnh Bò Sữa Bay. Tác phẩm vốn nhận được sự quan tâm sau thông tin dàn diễn viên tái hợp, tuy nhiên những ồn ào ngoài lề hiện tại được cho là có thể tạo ra áp lực truyền thông không nhỏ cho dàn diễn viên lẫn ê-kíp sản xuất.