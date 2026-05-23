Sơn Tùng M-TP hợp tác cùng Tyga trong single toàn cầu “Come My Way”

Khang Duy

HHTO - Sơn Tùng M-TP chính thức xác nhận màn kết hợp cùng rapper Mỹ Tyga trong ca khúc mới mang tên “Come My Way”. Dự án không chỉ đánh dấu thêm một bước tiến quốc tế của giọng ca gốc Thái Bình mà còn gây chú ý khi cả hai nghệ sĩ đều có nguồn gốc Việt Nam.

Tối ngày 23/5, Sơn Tùng M-TP khiến người hâm mộ bất ngờ khi chính thức xác nhận bắt tay cùng rapper Tyga trong ca khúc mới mang tên Come My Way. Thông tin hợp tác được công bố thông qua poster chính thức đăng tải trên các nền tảng truyền thông của nghệ sĩ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ trong và ngoài nước.

Sơn Tùng M-TP bắt tay cùng rapper Tyga trong ca khúc mới mang tên Come My Way.

Theo kế hoạch, Come My Way sẽ được phát hành trên các nền tảng nhạc số vào ngày 28/5, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Không chỉ là màn kết hợp giữa hai nghệ sĩ đến từ hai thị trường âm nhạc khác nhau, dự án còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Tyga là một nghệ sĩ gốc Việt Nam.

Dù lớn lên trong những môi trường văn hóa khác biệt, sự đồng điệu về cội nguồn giữa 2 nghệ sĩ được xem là điểm kết nối thú vị cho sản phẩm lần này. Trong bối cảnh ngày càng nhiều nghệ sĩ châu Á mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường quốc tế, màn bắt tay này được kỳ vọng sẽ góp thêm một dấu ấn mới cho nghệ sĩ Việt trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Những năm gần đây, Sơn Tùng M-TP liên tục ghi nhận nhiều cột mốc quốc tế đáng chú ý. Nam ca sĩ từng gây tiếng vang với ca khúc Hãy Trao Cho Anh kết hợp cùng rapper Snoop Dogg, đồng thời trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trên Billboard Global Excl. US. Nam ca sĩ đã sở hữu hơn 4,8 tỷ lượt xem trên Youtube cùng hơn 810 triệu lượt nghe trên Spotify.

Ca khúc Hãy Trao Cho Anh đã tạo nên một cú hit toàn cầu.

Trong khi đó, Tyga là một trong những gương mặt nổi bật của hip-hop Mỹ với loạt bản hit đình đám như Rack City, Taste hay Loyal. Năm 2025, rapper sinh năm 1989 trở lại mạnh mẽ với album NSFW, hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lil Wayne, Ty Dolla $ign và Big Sean. Nam rapper đồng thời thực hiện tour diễn Red Light Tour, tiếp tục khẳng định sức ảnh hưởng trong làng hip-hop quốc tế.

