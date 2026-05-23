4 "Anh tài" mới của ATVNCG 2026: OSAD, Hồ Đông Quan sẽ tạo nên "làn gió mới"?

Trương Quỳnh Như

HHTO - Giữ chuỗi loạt “nhá hàng”, NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 (ATVNCG 2026) chính thức “mở khóa” thêm 4 nhân tố mới K26 gồm Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Dũng, OSAD và Hồ Đông Quan.

Trong đó, sự góp mặt của rapper OSAD nhận về nhiều sự chú ý. Bước ra từ thành công của các hit Người Âm Phủ, Yêu Sắc Yếu, Em Có Thể,... OSAD nhanh chóng trở thành hiện tượng đặc biệt của V-Pop. Nam rapper ghi dấu với cách viết lời lém lỉnh, ngọt ngào cùng giai điệu dễ nghe, dễ thuộc.

Với cá tính âm nhạc hiện đại cùng khả năng tạo trend, nam rapper được xem là một trong những nhân tố có thể tạo nên “làn gió mới” cho ATVNCG 2026. Ảnh: BTC.

Hồ Đông Quan là gương mặt từng nhận được nhiều chú ý tại Tân Binh Toàn Năng nhờ ngoại hình sáng, khả năng trình diễn ổn định cùng phong thái sân khấu tự tin. Xuất thân là dancer, anh chàng sở hữu nền tảng vũ đạo tốt và từng thử sức ở nhiều sân chơi trong nước lẫn quốc tế. Với kinh nghiệm tham gia các chương trình sống còn cùng khả năng thích nghi tốt, Hồ Đông Quan được kỳ vọng sẽ trở thành “ẩn số” thú vị của chương trình năm nay.

Nam nghệ sĩ trẻ cũng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo sau hành trình tại Tân Binh Toàn Năng. Ảnh: BTC.

Sở hữu nhiều ca khúc quen thuộc như Mùa Yêu Đầu, Bài Ca Tình Yêu, Hà Nội Trà Đá Vỉa Hè... Đinh Mạnh Ninh ghi dấu trong lòng khán giả bằng màu sắc âm nhạc lãng mạn đặc trưng. Sự xuất hiện của nam nhạc sĩ - ca sĩ cũng khiến khán giả tò mò về những màn trình diễn nhiều cảm xúc tại các Công diễn sắp tới.

Đinh Mạnh Ninh - tên tuổi gắn liền với thanh xuân của nhiều khán giả yêu nhạc Việt - sẽ góp mặt tại ATVNCG 2026. Ảnh: BTC.

"Sít rịt" Hoàng Dũng cũng là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm khi chính thức gia nhập dàn "anh tài" K26. Sở hữu chất giọng giàu cảm xúc cùng khả năng sáng tác riêng biệt, nam ca sĩ ghi dấu qua nhiều ca khúc Nàng Thơ, Yếu Đuối, Đôi Mươi… Âm nhạc của nam ca - nhạc sĩ được lòng khán giả bởi màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính tự sự.

Đặc biệt, các Gai Con kỳ vọng vào những màn kết hợp giàu cảm xúc cùng các sáng tác mới chất lượng dành riêng cho sân khấu ATVNCG 2026 của Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng chính thức góp mặt tại ATVCG 2026 sau loạt "hint" của NSX từ đầu năm nay. Ảnh: BTC.
