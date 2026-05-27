Marvel giao trọng trách Người Nhện mới cho một nam diễn viên “quá lứa lỡ thì”

HHTO - Vũ trụ Điện ảnh Marvel vừa chào đón một tác phẩm truyền hình hoàn toàn mới mang tên "Spider-Noir". Thay vì khai thác hình ảnh siêu anh hùng tuổi teen quen thuộc, dự án này chọn một hướng đi đột phá khi giao phó vai chính Người Nhện cho nam tài tử gạo cội Nicolas Cage.

Quyết định chọn Nicolas Cage cho vai chính Spider-Noir là một điểm nhấn gây tò mò lớn của đội ngũ sản xuất, đặc biệt bởi khoảng cách tuổi tác giữa nam diễn viên và nhân vật gốc trong truyện tranh Spider-Man Noir. Trong truyện, nam chính là một cậu chàng 19, trong khi Nicolas Cage hiện đã 62 tuổi. Sự chênh lệch này khiến nhiều khán giả tò mò về cách bộ phim sẽ tái hiện hình tượng Spider-Noir trên màn ảnh.

Phim được lấy cảm hứng từ truyện tranh Spider-Man Noir nhưng phát triển theo một cốt truyện riêng. Ảnh: Marvel﻿ Comics

Theo nhà sản xuất, dự án không được phát triển như một bản chuyển thể bám sát nguyên tác năm 2008 mà theo hướng xây dựng câu chuyện riêng. Thay vì tập trung vào hành trình trở thành siêu anh hùng của một nhân vật trẻ tuổi, series Spider-Noir đưa khán giả quay ngược thời gian về thành phố New York vào những năm 1930 của thời kỳ Đại suy thoái. Kịch bản không xoay quanh anh chàng Peter Parker quen thuộc mà theo chân Ben Reilly, một thám tử tư sa cơ, đang chật vật mưu sinh.

Bộ giáp Người Nhện﻿ trong "Spider-Noir". Ảnh: Prime Video

Ben từng là siêu anh hùng duy nhất bảo vệ thành phố với danh xưng The Spider. Tuy nhiên, sau biến cố mất đi người thương tên Ruby cũng như những ám ảnh từ Thế chiến thứ nhất, ông quyết định từ bỏ chiếc mặt nạ. Mọi chuyện thay đổi khi một vụ án phức tạp xuất hiện, buộc cựu anh hùng phải đối mặt với quá khứ và một lần nữa dấn thân vào thế giới ngầm.

Sự lăn xả của "Người Nhện" U70

Dù có thể là cái tên tương đối xa lạ với khán giả trẻ, Nicolas Cage từng là ngôi sao nhận mức thù lao cao bậc nhất Hollywood vào cuối thập niên 1990. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông được xem như bảo chứng phòng vé khi góp mặt trong các bom tấn hành động nổi tiếng như Face/Off (1997), National Treasure (2004) hay Ghost Rider (2007). Thay vì chọn vùng an toàn, nam diễn viên luôn tìm kiếm các dự án dị biệt để thử nghiệm nhiều phong cách diễn xuất.

Nicolas Cage từng là tài tử được săn đón của thập niên 90.

Ở độ tuổi ngoài 60, Nicolas Cage vẫn trực tiếp thực hiện một số cảnh hành động trong Spider-Noir."Tôi đã thực hiện rất nhiều cảnh quay với dây cáp (wirework), điều này cũng dễ hiểu thôi vì nhân vật này phải bay lượn khá nhiều bằng tơ nhện mà. Tôi luôn cảm thấy vô cùng phấn khích với những trải nghiệm đó. Mọi người trong ê-kíp đều tập trung tối đa nên tôi hoàn toàn được an toàn. Với tôi, đó chính là phần thú vị nhất khi tham gia bộ phim này", nam diễn viên chia sẻ.

Hình tượng u tối của Nicolas trong "Spider-Noir". Ảnh: Prime Video

Trải nghiệm hình ảnh kép và phản hồi từ giới chuyên môn

Nhằm tôn vinh dòng phim cổ điển, phía sản xuất mang đến một trải nghiệm thưởng thức độc đáo khi phát hành song song hai định dạng hình ảnh. Người xem có thể lựa chọn phiên bản đen trắng nguyên bản để cảm nhận trọn vẹn tinh thần của thập niên 30, hoặc chọn bản có màu theo thói quen giải trí hiện đại.

Khán giả có thể chọn xem phim với định dạng màu hoặc trắng đen.

Theo nhận định từ các chuyên trang giải trí uy tín như Variety và The Hollywood Reporter, Spider-Noir chủ yếu ghi điểm ở phần nhìn, khi phim pha trộn giữa chất phim siêu anh hùng và phong cách hoài cổ, tạo cảm giác mới lạ cho thương hiệu Người Nhện. Dù vậy, một số nhà phê bình cũng chỉ ra rằng nhịp điệu và cốt truyện đôi chỗ còn dễ đoán, chưa bứt phá so với khuôn mẫu quen thuộc của dòng phim điều tra phá án.

Tác phẩm rũ bỏ các bộ giáp công nghệ hiện đại, tập trung vào chất trinh thám cổ điển. Ảnh: Prime Video

Loạt phim đã chính thức ra mắt khán giả trên kênh MGM+ tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 25/5/2026, trước khi được phân phối rộng rãi trên nền tảng trực tuyến Prime Video từ ngày 27/5.