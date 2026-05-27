Không phải con trai Naruto, đây mới là người thừa kế của Sasuke và cả tộc Uchiha

HHTO - Trong chương mới nhất của truyện Boruto, tác giả xác nhận một nhân vật xứng đáng trở thành truyền nhân của tộc Uchiha và Sasuke, và đó lại không phải cậu con trai tài giỏi của Naruto.

Tóm tắt nhanh về người thừa kế của Sasuke và tộc Uchiha: Chính thức xác nhận người kế vị: Chương 34 của Boruto: Two Blue Vortex khẳng định Sarada Uchiha là người thừa kế duy nhất và chính thức kế thừa di sản của gia tộc Uchiha, gạt bỏ mọi giả thuyết trước đó về người học trò thân cận của Boruto Uzumaki.

Trong suốt một thời gian dài, người hâm mộ thế giới Naruto nói chung, và bộ hậu truyện Boruto: Two Blue Vortex nói riêng, luôn đổ dồn sự chú ý vào mối quan hệ thầy trò đặc biệt giữa Boruto Uzumaki và Sasuke Uchiha. Gắn bó mật thiết, thấu hiểu và thậm chí nhận được nhiều sự định hướng từ Sasuke hơn cả người cha bận rộn Naruto, Boruto từng được số đông đóng đinh cho vị trí "truyền nhân" tinh thần của nhẫn giả độc hành làng Lá. Tuy nhiên, chương mới nhất của bộ truyện đã giáng một đòn mạnh mẽ vào giả thuyết này, đưa mọi giá trị cốt lõi của gia tộc Uchiha trở về đúng quỹ đạo.

Ai là người thừa kế sáng giá nhất của tộc Uchiha?

Trong chương 34 của Boruto: Two Blue Vortex vừa qua, một tình tiết đã khiến độc giả toàn cầu bất ngờ. Giữa bối cảnh làng Lá chao đảo sau sự hy sinh của Inojin và tình trạng nguy kịch của nhiều nhẫn giả, tác giả Masashi Kishimoto và Mikio Ikemoto đã chính thức xác nhận danh tính người thừa kế duy nhất, toàn diện của cả Sasuke lẫn thiên tài quá cố Itachi Uchiha chính là Sarada Uchiha.

Sarada là người thừa kế sáng giá.

Sau một thời gian dài bị lu mờ ở Phần 1 trước hai cái bóng quá lớn của Boruto và Kawaki, con gái ruột của Sasuke giờ đây đã được đưa trở lại vị trí trung tâm của cốt truyện thông qua lời khẳng định đanh thép từ chính mẹ của mình, Sakura Haruno. Qua lăng kính của Sakura, Sarada được khắc họa là sự kết hợp hoàn hảo nhất của hai thực thể vĩ đại thuộc gia tộc mắt đỏ, sở hữu những phẩm chất kiệt xuất mà không một người ngoài tộc nào (kể cả Boruto) có thể có được.

Trong suốt cuộc đời mình, Sasuke gần như chống lại cả thế giới, luôn đẩy bản thân vượt qua mọi giới hạn dù phải đối mặt với những thế lực khổng lồ. Chứng kiến con gái kiệt sức vì bảo vệ làng, Sakura đã phải thốt lên: "Con rất giống bố con. Luôn tự mình đối đầu với những điều quá tầm che chở, bất chấp cái giá phải trả cho bản thân lớn đến nhường nào".

Sakura nhận xét về con gái trong chương mới nhất.

Mặt khác, nếu như Itachi chấp nhận mang danh tội đồ, chịu đựng sự phỉ báng để bảo vệ lý tưởng và hòa bình của Konoha, thì Sarada cũng đang đi trên con đường cô độc tương tự. Dù Boruto bị toàn thế giới quay lưng và coi là tội phạm, Sarada vẫn đánh cược cả mạng sống để bảo vệ cậu.

Ngoài ra, nhờ việc không bị vướng vào "Lời nguyền hận thù" từng hủy hoại bao thế hệ Uchiha, Sarada sở hữu sự khiêm nhường của Itachi cùng sự kiên định, cứng cỏi của Sasuke. Cô chính là nhà lãnh đạo hoàn hảo nhất để đưa gia tộc Uchiha trở lại thời kỳ hoàng kim từ đống tro tàn.

Không chỉ dừng lại ở mặt lý tưởng, chương 34 của Boruto: Two Blue Vortex còn mở đường cho một bước tiến lớn về sức mạnh của Sarada. Hiện tại, cô đang sở hữu nhãn thuật Ohirume, có khả năng tạo ra 4 hố đen với lực hấp dẫn khủng khiếp đủ sức nghiền nát các Otsutsuki hay Thần Thụ. Tuy nhiên, Sakura cũng cảnh báo Sarada về cái giá của quyền lực này, đó là chứng mù lòa cận kề nếu tiếp tục để đôi mắt bị lạm dụng.

Chi tiết đắt giá này được người hâm mộ trông chờ, trong đó có hành trình tìm kiếm phương thuốc cứu vãn đôi mắt cho Sarada. Đây được dự đoán là chìa khóa giúp cô mở khóa sức mạnh tối thượng, chính thức vượt qua cả cha và bác của mình để trở thành Uchiha vĩ đại nhất lịch sử. Với việc Code và kẻ phản diện mới Hidari đang chuyển hướng mục tiêu săn đuổi sang Sarada trong các chương tiếp theo, cô sẽ đóng vai trò là nhân vật chính trung tâm dẫn dắt chương truyện mới.