Ê-kíp Việt Nam tham gia tập phim Doraemon đặc biệt, lồng ghép chi tiết cực tinh tế

HHTO - Những chi tiết đặc sắc và tinh tế được khán giả phát hiện và khen ngợi trong tập phim Doraemon tới thăm Việt Nam có sự góp sức của nhiều thành viên trong ê-kíp người Việt.

Trong tập phim đặc biệt "Món quà là chuyến du lịch Việt Nam" của Doraemon, hàng loạt chi tiết liên quan đến địa danh, văn hóa và ẩm thực được phía sản xuất lồng ghép vô cùng tinh tế và chân thực. Đặc biệt, chi tiết được cho là nhắc đến hình ảnh hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa đang được netizen chia sẻ rầm rộ.

Cụ thể trong một cảnh tại cửa hàng áo dài, nơi Shizuka và Doremi đã mua áo dài cho bản thân, người xem có thể nhận ra cạnh bên chữ S của từ "Shop" (tức cửa hàng) có sự xuất hiện của 2 chấm nhỏ. Hình ảnh này khiến nhiều cư dân mạng liên tưởng đến bản đồ Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Từ đó, đây trở thành chi tiết đặc sắc và được chia sẻ, bàn tán nhiều nhất trên mạng xã hội xoay quanh tập phim đặc biệt này của Doraemon.

Chi tiết chữ S có hai chấm nhỏ cạnh bên gây chú ý.

Thậm chí, có không ít khán giả còn tìm ra danh tính người đứng sau ý tưởng chữ S cùng hai chấm nhỏ này trong tập phim. Họa sĩ này có tên là Cao Liêm, đã lên tiếng xác nhận là chủ nhân hình ảnh trên thông qua trang Threads cá nhân. Anh chàng còn gây sốt với cộng đồng mạng nhờ vẻ ngoài điển trai, cũng như sở hữu trang hội họa thu hút hàng nghìn lượt theo dõi, cũng như tự kinh doanh quần áo.

Cao Liêm - chàng trai tạo nên chi tiết chữ S và hai chấm nhỏ trong Doraemon.

Cao Liêm lên tiếng xác nhận.

Ngoài Cao Liêm, tập phim đặc biệt của Doraemon này còn có sự góp sức của nhiều thành viên người Việt khác. Từ đó, những chi tiết về danh lam thắng cảnh như Cầu Rồng Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long... hay ẩm thực như bánh mì, cơm tấm, và thậm chí "văn hóa" kẹt xe của Việt Nam cũng được tái hiện chân thực, dễ thương.

Nhiều cái tên người Việt được đề cập sau tập phim.

Trước đó, đài truyền hình TV Asahi khiến khán giả Việt vô cùng thích thú khi công bố tập phim đặc biệt về đất nước Việt Nam. Câu chuyện bắt đầu khi Shizuka bày tỏ ước mơ được đặt chân đến đất nước Việt Nam xinh đẹp, và Nobita đã quyết định biến mong muốn đó thành món quà sinh nhật bất ngờ cho cô bạn, thông qua sự trợ giúp của Doraemon và Doremi.

Xuyên suốt chuyến đi, văn hóa bản địa được lồng ghép vô cùng tinh tế. Hình ảnh nhóm bạn hào hứng diện tà áo dài truyền thống, đội nón lá, dùng "Bánh mì chuyển ngữ" để trò chuyện bằng tiếng Việt với người dân bản địa đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người xem.

Từ đó, Việt Nam trở thành quốc gia thứ ba ngoài nước Nhật (sau Thái Lan và Tây Ban Nha) được lựa chọn làm bối cảnh chính trong loạt phim Doraemon, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thị trường này khi sở hữu bản quyền phát sóng chính thức, cũng như liên tiếp có nhiều phần điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ trong những năm trở lại đây.