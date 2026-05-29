Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

I.O.I "diệt sạch" bảng xếp hạng âm nhạc Hàn, xứng tầm "con cưng quốc dân"

Đình Phúc

HHTO - Lên ngôi vương trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc trong màn trở lại mới nhất, I.O.I vẫn chứng tỏ sức hút không đổi từ nhóm nhạc là "lựa chọn của quốc dân" đúng nghĩa.

Sau 10 ngày kể từ màn trở lại chính thức của I.O.I, ca khúc chủ đề Suddenly của nhóm đã chính thức đạt hạng 1 thời gian thực ở tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong hệ thống iChart của Hàn Quốc, từ đó "ẵm" luôn danh hiệu Realtime All-kill (RAK).

Sự lên ngôi của &quot;Suddenly&quot; đánh dấu lần thứ ba I.O.I nhận được danh hiệu RAK, sau hai bản hit &quot;Very Very Very&quot; và &quot;Downpour&quot;, giữ vững đẳng cấp của nhóm nữ được bầu chọn bởi các &quot;nhà sản xuất quốc dân&quot;.
Sự lên ngôi của "Suddenly" đánh dấu lần thứ ba I.O.I nhận được danh hiệu RAK, sau hai bản hit "Very Very Very" và "Downpour", giữ vững đẳng cấp của nhóm nữ được bầu chọn bởi các "nhà sản xuất quốc dân".

Tin tức về thành tích mới nhất của nhóm ngay lập tức nhận được sự chú ý và chúc mừng đông đảo của những người yêu nhạc K-Pop. Trước đó, công chúng đã thể hiện sự yêu thích nồng nhiệt đối với Suddenly. Các bài đăng khen ngợi các sân khấu biểu diễn, cùng với theo dõi thứ hạng của ca khúc đã liên tục lên top chủ đề nóng được bàn luận trên các trang mạng xã hội.

Suddenly là một bài hát synth-pop được chắp bút bởi chính thành viên Somi của I.O.I. Với phần phối khí hiện đại, mộc mạc và đơn giản, Suddenly chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là những khán giả Hàn, bằng phần lời hát chứa đựng thông điệp tái hợp đầy cảm xúc từ những kỷ niệm ùa về đầy thương mến.

hjzxqmragaavqjt.jpg

Được đánh giá là bài hát "có ca từ đẹp như một bài thơ", Suddenly gây ấn tượng bởi phần xử lý mượt mà, trưởng thành của các thành viên I.O.I sau một thập kỷ. Không còn là những nữ thực tập sinh non nớt, đầy hoài bão của chương trình Produce 101 một thời, I.O.I giờ đây là những cô gái đã trải qua nhiều giông bão trong sự nghiệp, cùng hàn huyên về những ký ức đẹp "bỗng nhiên" tuôn trào trong những dòng tâm sự.

hg6too6beaamot.jpg

Kỳ quảng bá của I.O.I trên những chương trình âm nhạc cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của công chúng. Khán giả được thấy một lần nữa đội hình huyền thoại từng công phá K-Pop những năm 2016 - 2017 trở lại sân khấu với sự tự tin và khí chất tỏa sáng. Nhờ hiệu ứng hoài niệm này, cộng với chất lượng của ca khúc Suddenly đã khiến I.O.I một lần nữa làm chủ các bảng xếp hạng âm nhạc.

hglgykda4aaoyfg.jpg

Đặc biệt, Suddenly cũng đạt được RAK ngay trong ngày I.O.I tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm tại Seoul trong khuôn khổ chuyến lưu diễn mang tên I.O.I Concert Tour: LOOP. Sau ba chặng tại Hàn Quốc, Thái Lan và Hồng Kông, các thành viên của I.O.I sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật cá nhân. Người hâm mộ hy vọng thành tích xuất sắc của Suddenly sẽ là bước đà động lực để I.O.I có thêm nhiều dịp tái hợp hơn nữa trong tương lai để tiếp tục "dát vàng đôi tai khán giả".

cove-fb.jpg
Đình Phúc
#I.O.I #I.O.I Suddenly #I.O.I RAK #Suddenly RAK #RAK #All Kill #I.O.I All Kill #I.O.I comeback #I.O.I tái hợp #I.O.I Concert

Xem thêm

Cùng chuyên mục