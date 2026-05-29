I.O.I "diệt sạch" bảng xếp hạng âm nhạc Hàn, xứng tầm "con cưng quốc dân"

HHTO - Lên ngôi vương trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc trong màn trở lại mới nhất, I.O.I vẫn chứng tỏ sức hút không đổi từ nhóm nhạc là "lựa chọn của quốc dân" đúng nghĩa.

Sau 10 ngày kể từ màn trở lại chính thức của I.O.I, ca khúc chủ đề Suddenly của nhóm đã chính thức đạt hạng 1 thời gian thực ở tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc trong hệ thống iChart của Hàn Quốc, từ đó "ẵm" luôn danh hiệu Realtime All-kill (RAK).

Sự lên ngôi của "Suddenly" đánh dấu lần thứ ba I.O.I nhận được danh hiệu RAK, sau hai bản hit "Very Very Very" và "Downpour", giữ vững đẳng cấp của nhóm nữ được bầu chọn bởi các "nhà sản xuất quốc dân".

Tin tức về thành tích mới nhất của nhóm ngay lập tức nhận được sự chú ý và chúc mừng đông đảo của những người yêu nhạc K-Pop. Trước đó, công chúng đã thể hiện sự yêu thích nồng nhiệt đối với Suddenly. Các bài đăng khen ngợi các sân khấu biểu diễn, cùng với theo dõi thứ hạng của ca khúc đã liên tục lên top chủ đề nóng được bàn luận trên các trang mạng xã hội.

Suddenly là một bài hát synth-pop được chắp bút bởi chính thành viên Somi của I.O.I. Với phần phối khí hiện đại, mộc mạc và đơn giản, Suddenly chạm đến trái tim người nghe, đặc biệt là những khán giả Hàn, bằng phần lời hát chứa đựng thông điệp tái hợp đầy cảm xúc từ những kỷ niệm ùa về đầy thương mến.

Được đánh giá là bài hát "có ca từ đẹp như một bài thơ", Suddenly gây ấn tượng bởi phần xử lý mượt mà, trưởng thành của các thành viên I.O.I sau một thập kỷ. Không còn là những nữ thực tập sinh non nớt, đầy hoài bão của chương trình Produce 101 một thời, I.O.I giờ đây là những cô gái đã trải qua nhiều giông bão trong sự nghiệp, cùng hàn huyên về những ký ức đẹp "bỗng nhiên" tuôn trào trong những dòng tâm sự.

Kỳ quảng bá của I.O.I trên những chương trình âm nhạc cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực của công chúng. Khán giả được thấy một lần nữa đội hình huyền thoại từng công phá K-Pop những năm 2016 - 2017 trở lại sân khấu với sự tự tin và khí chất tỏa sáng. Nhờ hiệu ứng hoài niệm này, cộng với chất lượng của ca khúc Suddenly đã khiến I.O.I một lần nữa làm chủ các bảng xếp hạng âm nhạc.

Đặc biệt, Suddenly cũng đạt được RAK ngay trong ngày I.O.I tổ chức buổi hòa nhạc kỷ niệm 10 năm tại Seoul trong khuôn khổ chuyến lưu diễn mang tên I.O.I Concert Tour: LOOP. Sau ba chặng tại Hàn Quốc, Thái Lan và Hồng Kông, các thành viên của I.O.I sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật cá nhân. Người hâm mộ hy vọng thành tích xuất sắc của Suddenly sẽ là bước đà động lực để I.O.I có thêm nhiều dịp tái hợp hơn nữa trong tương lai để tiếp tục "dát vàng đôi tai khán giả".