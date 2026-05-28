Netizen Nhật Bản chọn ra 10 “mỹ nhân độ tuổi 20” của showbiz xứ hoa anh đào

HHTO - Các khán giả nam xứ sở hoa anh đào đã tham gia một cuộc bỏ phiếu để chọn ra 10 mỹ nhân ở độ tuổi 20 của showbiz Nhật Bản. Và đây là 10 ngôi sao nữ vừa xinh đẹp, vừa tài năng của đất nước Mặt Trời mọc.

1. Hamabe Minami (2000)

Dẫn đầu cuộc bình chọn với 445 phiếu bầu là nữ diễn viên Hamabe Minami. Cô ghi dấu ấn với khán giả qua một số phim như Kakegurui, Love Me, Love Me Not, Chúng Ta Mất Trí Rồi, Godzilla Minus One…

Khán giả Việt có thể tìm xem phim có Hamabe Minami đóng trên Netflix là Con Gái Nhà Mình Không Được Có Bạn Trai, Nếu Thế Giới Là Sân Khấu, Vậy Hậu Trường Ở Đâu?…

2. Hirose Suzu (1998)

Đứng thứ hai trong cuộc bình chọn với 258 phiếu là Hirose Suzu. Nữ diễn viên bắt đầu nổi tiếng khi tham gia phim điện ảnh Our Little Sister (2025) của đạo diễn Hirokazu Kore-eda.

Hirose Suzu đóng chính nhiều phim, từ truyền hình đến điện ảnh, có nhiều phim được khán giả nhớ tên, yêu thích. Có thể kể đến: Your Lie In April, Chihayafuru, Let’s Go, Jets!, Nắm Tay Nhau Lúc Hoàng Hôn…

Diễn xuất của Hirose Suzu được nhận xét ngày càng “chín”, thăng hoa, qua những dạng vai đòi hỏi diễn xuất tinh tế: Nước Xuôi Biển Lớn, A Pale View Of Hills, Thế Giới Tình Đơn Phương, Yasuko, Songs Of Days Past… Mới đây, tại lễ trao giải điện ảnh Blue Ribbon năm 2026, Hirose Suzu đã xuất sắc giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Phim của Hirose Suzu có thể tìm xem trên Netflix là: Anone, Asura, Ai Đã Thấy Con Công Nhảy Múa Trong Rừng?

3. Imada Mio (1997)

Nữ diễn viên chính của Hôn Nhân Hạnh Phúc Của Tôi - Imada Mio đứng thứ ba trong cuộc bình chọn với 245 phiếu. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ.

Sắp tới, Imada Mio có dự án phim truyền hình hợp tác cùng mỹ nam Hàn Quốc Ji Chang Wook mang tên Merry Berry Love. Khán giả Việt muốn xem phim của Imada Mio trên Netflix có thể tìm kiếm Trò Chơi Nghìn Tỷ.

4. Koshiba Fuka (1997)

Linh hoạt, đa dạng, năng nổ trên màn ảnh - Koshiba Fuka đã chiếm trọn trái tim nhiều khán giả để đứng hạng 4 với 217 phiếu.

Khán giả Việt có thể nhận diện Koshiba Fuka qua Marry My Husband - Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi bản Nhật, remake từ phim Hàn (Park Min Young đóng chính). Trước đó, Koshiba Fuka cũng đóng chính bản remake She Was Pretty (bản gốc do Hwang Jung Eun đóng chính).

Nhưng “gia tài” của Koshiba Fuka không chỉ có phim remake. Thực tế, cô có nhiều phim “made in Japan” đáng xem như Thám Tử Sành Ăn Goro Akechi, Nhà Trọ Yêu Quái… Khán giả Việt có thể xem Hồ Sơ Bệnh Án Thứ 19, Ẩm Thực Của Fermat có Koshiba Fuka đóng trên Netflix.

5. Ashida Mana (2004)

Đứng thứ 5 với 170 phiếu là Ashida Mana - diễn viên nhí từng là “bé cưng” của cả Nhật Bản. Ngay từ lúc còn bé, Ashida Mana đã nổi tiếng và rất được yêu thích bởi vẻ ngoài xinh xắn, diễn xuất xuất thần qua một số phim như Mother, Tạm Biệt Trường Mẫu Giáo Mến Yêu, Nguyên Tắc Của Marumo… Cô bé còn xuất hiện trong bom tấn Hollywood Pacific Rim.

Ashida Mana đã nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ.

Ở giai đoạn trưởng thành, Ashida Mana không quá rầm rộ trên màn ảnh, nhưng "rần rần" với đời sống cá nhân. Nữ diễn viên được biết đến với thành tích học tập ấn tượng. Năm 2023, Ashida Mana đậu khoa Luật của Đại học Keio - đại học tư thục nổi tiếng và có uy tín tại Nhật với lịch sử phát triển lâu đời.

Trên Netflix hiện đang có Cells At Work có Ashida Mana tham gia diễn xuất.

6. Hashimoto Kanna (1999) - Nakajo Ayami (1997)

Đồng hạng 6 với cùng 128 phiếu bầu là Hashimoto Kanna và Nakajo Ayami.

Xuất thân từ một nhóm nhạc thần tượng, Hashimoto Kanna được fan Nhật ưu ái gọi là “idol ngàn năm có một”. Khi bước sang lĩnh vực diễn xuất, Hashimoto Kanna cũng gặt hái được nhiều thành công. Nữ diễn viên chăm chỉ đóng phim truyền hình, điện ảnh, cả diễn kịch sân khấu…

Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, Hashimoto Kanna còn gây ấn tượng bởi diễn xuất đa dạng. Nữ diễn viên không ngại “làm xấu” trên màn ảnh, khiến khán giả cười nghiêng ngả qua một số phim như Gintama, Cặp Bài Trùng… Trên Netflix, phim có Hashimoto Kanna tham gia có thể kể đến Kingdom với 4 phần.

Nakajo Ayami có vẻ đẹp năng động, mang nét Tây. Cô vừa là diễn viên, vừa là người mẫu. Khán giả yêu thích Nakajo Ayami qua một số phim mang màu sắc học đường, trẻ trung như Let’s Go, Jets!, Real Girl, Nisekoi: False Love…

Trên Netflix đang có Tokyo MER - Nakajo Ayami có tham gia diễn xuất - siêu hay mà bạn không nên bỏ lỡ.

8. Yoshine Kyoko (1997)

Nữ diễn viên chính của bộ phim truyền hình gây sốt năm ngoái Biển Lặng và Những Ngày Đẹp Bên Em - Yoshine Kyoko đứng hạng 8 với 123 phiếu.

Gia tài phim ảnh của Yoshine Kyoko còn có một số phim như: Bento Harassment, First Love, Two Weeks… Khán giả Việt có thể tìm xem Tân Binh Già - phim có Yoshine Kyoko đóng - trên Netflix.

9. Fukuhara Haruka (1998)

Xếp hạng 9 với 105 phiếu là Fukuhara Haruka. Cô là nữ diễn viên chính của phim điện ảnh đạt doanh thu kỷ lục phòng vé Nhật Bản Nếu Gặp Lại Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở.

Khán giả Việt có thể tìm xem Good Morning Call - một bộ phim dễ thương, ngọt ngào do Fukuhara Haruka đóng chính trên Netflix.

10. Nagahama Neru (1998)

Nagahama Neru - cựu thành viên của nhóm nhạc Keyakizaka46 - “chốt sổ” với 98 phiếu.

Sau khi tốt nghiệp sự nghiệp ca sĩ thần tượng, Nagahama Neru lấn sân diễn xuất. Một số phim đáng chú ý của cô có thể kể đến: Colors of Sisterhood, Stove League (remake của Hàn Quốc)…