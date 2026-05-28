Sơn Tùng M-TP sau 10 năm: Vẫn ngoài mọi kịch bản

HHTO - Trước giờ G ra mắt "Come My Way" tối 28/5, cùng nhìn lại 10 năm qua của Sơn Tùng M-TP để thấy sức hút của nam ca sĩ chưa bao giờ đến từ vận may, mà từ thái độ làm nghề và những bước đi không ai lường trước.

Từ studio nhỏ đến những sân khấu biển người

Đồng hồ đang đếm ngược đến thời khắc Sơn Tùng M-TP chính thức tung dự án âm nhạc mang tên Come My Way. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, những cuộc thảo luận xoay quanh màn hợp tác quốc tế tiếp theo, những dự đoán về dòng nhạc, concept hình ảnh đang được đẩy lên mức nhiệt cao nhất. Nhưng giữa những ồn ào mang tính biểu tượng ấy, có một khoảng lặng thú vị khi chúng ta vô tình xem lại những đoạn clip tư liệu cũ, được ghi hình vào thời điểm cái tên M-TP mới bắt đầu chạm ngõ showbiz.

"Sếp" Tùng phụng phịu của năm 2016. - Ảnh: Gấu Goku.

Trong những khung hình thô mộc của các buổi chụp ảnh tĩnh thuở mới vào nghề, không có những bộ trang phục hàng hiệu xa xỉ hay đội ngũ ê-kíp hùng hậu. Đó đơn thuần là một chàng trai trẻ với sự tập trung cao độ trước ống kính, liên tục thay đổi dáng đứng, cẩn trọng lắng nghe từng chỉ đạo của nhiếp ảnh gia. Đáng chú ý nhất là nụ cười bẽn lẽn, cái gật đầu chào thân thiện luôn thường trực ngay khi tiếng máy ảnh vừa dứt.

Luôn giữ nụ cười trên môi khi làm việc cùng ê-kíp. - Ảnh: Gấu Goku.

Nhìn lại thước phim ấy và đối chiếu với vị thế hiện tại, người ta nhận ra vương miện không tự nhiên mà có. Nó được đúc kết từ những ngày tháng làm việc miệt mài trong các studio nhỏ, nơi thái độ làm việc chuyên nghiệp của nam ca sĩ gốc Thái Bình đã được định hình vững chắc từ trước khi những ánh hào quang rực rỡ nhất kịp gõ cửa.

Ảnh: Gấu Goku.

Khoảnh khắc đáng yêu của "Sếp" Tùng trong buổi chụp ảnh. - Clip: Gấu Goku.

Sơn Tùng M-TP và những nước đi "không theo kịch bản"

Sẽ là thiếu sót nếu giải mã sức hút của Sơn Tùng M-TP mà bỏ qua cách anh tương tác với công chúng. Điểm thú vị nhất giữ chân cộng đồng người hâm mộ trong suốt một thập kỷ qua chính là cách Sơn Tùng M-TP phá vỡ khoảng cách giữa idol và người hâm mộ với những động thái "tưởng đùa mà thật" khiến Sky phấn khích.

Khán giả hẳn chưa quên những pha "trách yêu" đầy ngang ngược của "sếp". Hẹn người hâm mộ đi uống cà phê bệt rồi lủi thủi check-in một mình vì fan... không xuất hiện. Kêu gọi đi Thảo Cầm Viên Sài Gòn thăm chuột lang nước (Capybara) nhưng lịch trình lại hoàn toàn trượt nhịp với đám đông. Hay lần dõng dạc tuyên bố "dân chơi nói là làm" và ung dung ngồi uống trà đá vỉa hè ở Hà Nội.

Những lần "trả kèo" uy tín của giọng ca gốc Thái Bình khiến fan bất ngờ. - Ảnh: FBNV.

Càng ngẫm, những cuộc hẹn "lệch sóng" ấy lại phản chiếu chính xác tư duy làm nghề của nam ca sĩ trong 10 năm qua. Dường như có một thông điệp ngầm được gửi gắm: Anh vẫn luôn giữ lời hứa, vẫn đến đúng điểm hẹn, chỉ là cách anh xuất hiện sẽ luôn nằm ngoài mọi kịch bản định sẵn.

Hành trình âm nhạc của "sếp" cũng là một chuỗi những bất ngờ được thiết lập theo công thức đó. Chẳng ai nghĩ sau cơn sốt dance-pop của Em Của Ngày Hôm Qua, anh lại mang âm hưởng dân gian đương đại vào Lạc Trôi. Không ai lường trước được cú bắt tay lịch sử với huyền thoại Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh, hay cú "ôm cua" đầy hoài niệm với Đừng Làm Trái Tim Anh Đau. Giữa một thế giới giải trí ồn ào, Sơn Tùng M-TP chọn cách lùi lại, tung ra những ẩn ý mập mờ để khán giả tự suy đoán và rồi trở lại bằng một màn "đánh úp" khiến tất cả phải ngả mũ.

Sau 10 năm, điều khó thay thế nhất không phải hit

10 năm trước, chàng nghệ sĩ ấy bước vào thị trường âm nhạc với tư thế của một người đi tìm sự công nhận. 10 năm sau, ở vị trí mà nhiều người khao khát, Sơn Tùng M-TP không còn phải chứng minh bản thân thêm nữa mà anh đang tự mở rộng giới hạn của chính mình.

Cộng đồng Sky đồng hành cùng nam ca sĩ không chỉ để thiết lập những chuỗi thành tích vô tiền khoáng hậu. Họ ở lại vì nhìn thấy một phần thanh xuân của mình trong sự trưởng thành của thần tượng. Từ việc bảo vệ nhau trước những ồn ào, đến những dự án quảng bá mang tầm quốc tế hay các chiến dịch thiện nguyện lan tỏa giá trị tích cực, mối quan hệ giữa nghệ sĩ và fandom đã trở thành một hệ sinh thái gắn kết hiếm có của V-Pop.

Những con số gây sốt của dự án "Khải Hoàn - The Return".

Sản phẩm Come My Way (ft. Tyga) trình làng không chỉ là một cột mốc đánh dấu sự trở lại. Nhìn sâu hơn, đó là lời khẳng định về sức bền của một biểu tượng. Chàng trai với nụ cười bẽn lẽn trong những đoạn clip tư liệu cũ mờ nhòe năm nào giờ đã bước lên một vị thế khác trong V-Pop. Sau 10 năm, điều công chúng chờ đợi ở Sơn Tùng M-TP có lẽ không chỉ là một ca khúc mới, mà còn là cách nam ca sĩ tiếp tục tạo ra những bất ngờ trong hành trình làm nghề của mình.