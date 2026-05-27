Đỗ Nhật Hoàng - Yên Đan hậu chia tay: Sự nghiệp thăng hoa, luôn ủng hộ lẫn nhau

HHTO - Diễn viên Yên Đan vừa ra mắt vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim "Ốc Mượn Hồn", gây chú ý khi được bạn trai cũ - Đỗ Nhật Hoàng (Mưa Đỏ) trực tiếp ôm hoa đến tặng. Đặc biệt, nam chính "Mưa Đỏ" còn dành nhiều lời khen có cánh gửi đến Yên Đan.

Năm 2024, diễn viên Yên Đan được khán giả chú ý khi vào vai Như (phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ) nhờ hình ảnh đỏng đảnh nhưng thẳng thắn, "có sao nói vậy". Hay vai Tường Vân (Đi Về Miền Có Nắng) cũng cho nữ diễn viên trẻ không ít "đất diễn".

Năm 2024, Quán quân Ngôi Sao Chốt Đơn trở thành "nàng thơ" mới của màn ảnh nhỏ.

Cùng lúc đó, chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của mỹ nhân sinh năm 1997 và bạn trai - diễn viên/dancer Đỗ Nhật Hoàng khiến khán giả ngưỡng mộ. Cứ ngỡ cặp đôi sẽ có cái kết đẹp sau hai năm hạnh phúc, lại đang cùng thăng hoa trong sự nghiệp thì tháng 2/2025, Yên Đan - Nhật Hoàng chính thức thông báo chia tay khiến khán giả tiếc nuối.

Sau thời gian gắn bó trong cuộc sống lẫn công việc, Yên Đan - Nhật Hoàng﻿ quyết định "tự đi bằng chính đôi chân của mình, không còn sự đồng hành của đối phương".

Tạm gác lại chuyện tình cảm cá nhân, Yên Đan và Nhật Hoàng dành toàn bộ tâm sức cho công việc, bắt tay vào nhiều dự án cá nhân. Tháng 9/2025, phim điện ảnh Mưa Đỏ được công chiếu, diễn xuất của Nhật Hoàng - trong vai chiến sĩ Cường, chàng sinh viên Nhạc viện - nhận được nhiều lời khen. "Bỏ túi" dự án trăm tỷ, Nhật Hoàng "đắt sô", thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện lớn nhỏ.

Trước khi được "săn đón" nhờ vai Cường (Mưa Đỏ), Đỗ Nhật Hoàng từng là "chàng thơ" trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, đảm nhận một vai nhỏ trong phim Mai.

Trong khi đó, tháng 5/2026, Yên Đan cũng chính thức xuất hiện trên màn ảnh rộng, góp mặt trong dự án Ốc Mượn Hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Chia sẻ về lần chạm ngõ ở địa hạt mới, nữ diễn viên cho biết dù đã có kinh nghiệm đứng trước ống kính trong hai bộ phim truyền hình nhưng cô cũng phải dành nhiều công sức mới có thể "trúng" vai An - một nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Yên Đan chia sẻ về vai diễn điện ảnh đầu tay.

Đáng chú ý, tại buổi chiếu phim diễn ra vào tối 26/5, diễn viên Đỗ Nhật Hoàng đã có mặt từ sớm để ủng hộ bạn gái cũ. Nam diễn viên Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cho biết đã theo dõi hành trình làm nghề của Yên Đan, rất mừng, rất hạnh phúc và ấn tượng với những thành quả mà Yên Đan đang có, những dự án mà Yên Đan đang làm.

Đỗ Nhật Hoàng có mặt ủng hộ diễn viên Yên Đan trong ngày đặc biệt.

Đỗ Nhật Hoàng ôm hoa gửi tận tay Yên Đan. Nguồn clip: @hongsaovbiz