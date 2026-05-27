Khoai Lang Thang gây tiếc nuối khi "lỡ hẹn" Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026

HHTO - Khoai Lang Thang gây tiếc nuối với khán giả khi không tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, dù trước đó có nhiều đồn đoán trên mạng.

Những cái tên "xưa cũ" gồm Jun Phạm, Neko Lê, Duy Khánh, Thanh Duy và BB Trần đã chính thức chốt lại đội hình 34 Anh tài tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Giữa lúc khán giả bày tỏ sự háo hức với những gương mặt mùa giải năm nay, không ít ý kiến bày tỏ sự hụt hẫng khi một số cái tên được đồn đoán xôn xao trước đó lại vắng mặt, trong đó có Khoai Lang Thang.



Vào thời điểm bùng nổ những bài viết tin đồn về dàn Anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Khoai Lang Thang trở thành một trong những gương mặt sáng giá, được nhắc đến liên tục. Thậm chí, nam vlogger còn nhiều lần đăng tải những dòng trạng thái "úp úp mở mở", khiến nhiều người hâm mộ mong chờ và hy vọng.

Thế nhưng sau tất cả, Khoai Lang Thang không nằm trong số 34 "Anh tài" chính thức của mùa giải năm 2026 như những gì được dự đoán từ trước. Từ đó, không ít cư dân mạng tỏ ra hụt hẫng, thậm chí hy vọng có phép màu ở phút 89.

Khán giả tiếc nuối vì Khoai Lang Thang không góp mặt trong đội hình 34 Anh tài chính thức.

Mặc dù vậy, Khoai Lang Thang vẫn hoạt động rất năng nổ trên mạng xã hội. Chàng trai sở hữu kênh YouTube chuyên về du lịch hàng đầu Việt Nam nhận được sự yêu mến đông đảo từ công chúng, thông qua những bài viết đời thường dễ thương, thu hút tương tác khủng. Anh chàng sinh năm 1991 luôn nhiệt tình phản hồi các bình luận liên quan đến bản thân, hoặc về một chủ đề hay ho nào đó.

Khoai Lang Thang từng có nhiều dòng trạng thái "úp mở".

Mặt khác, bên cạnh Khoai Lang Thang, có nhiều nam nghệ sĩ khác từng được đồn đoán tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, nhưng sau cùng không góp mặt chính thức. Nam chính Mưa Đỏ - Đỗ Nhật Hoàng cũng là cái tên tiềm năng, không ít lần xuất hiện trong những danh sách đồn đoán trên Threads. Hoặc, nam ca sĩ gạo cội Tùng Dương cũng là cái tên hàng đầu nhưng hiện tại đã không "nên duyên".