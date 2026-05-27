ATVNCG 2026: Đại Nghĩa than trời, Thái VG khiến Gai Con đòi "dịch cabin"

HHTO - Dù chưa chính thức lên sóng, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã sớm gây chú ý với loạt khoảnh khắc hậu trường hài hước của dàn "Anh tài" tại ký túc xá.

Tối 25/5, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) 2026 chính thức "chốt sổ" đội hình với sự trở lại của 5 "Anh tài" khóa 2024 gồm Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Duy Khánh và Neko Lê. Đây đều là những gương mặt từng góp phần tạo nên sức hút cho "hiện tượng truyền hình" mùa hè 2024, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng màu sắc riêng biệt.

Sự tái xuất của 5 "Anh tài" quen thuộc nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ thảo luận. Với nhiều khán giả, đây không đơn thuần là màn trở lại, mà còn là "chất kết dính" đặc biệt giúp khóa 2026 giữ được tinh thần kết nối vốn đã trở thành thương hiệu của chương trình. Việc có những gương mặt từng trải qua hành trình "chông gai" trước đó cũng giúp bầu không khí "nhập học" năm nay sôi nổi hơn, tạo cảm giác gần gũi và duy trì sức nóng cho chương trình dù chưa phát sóng.

Khóa 2026 chính thức chốt đội hình với 34 "Anh tài". Ảnh: ATVNCG.

Không ngoài dự đoán, chỉ sau ít ngày "nhập học", dàn "Anh tài" đã liên tục tạo ra loạt khoảnh khắc viral về cuộc sống ở ký túc xá. Từ những video nhảy ngẫu hứng, màn tương tác hài hước cho tới các câu chuyện "nhà chung", tất cả đều trở thành nguồn content dồi dào khiến Gai Con thích thú.

"Anh tài" Đại Nghĩa hài hước chia sẻ: "Ở chung vài ngày thì cảm nhận của nụi là: Dập dìu tài tử nam nhân. Kem nền như nước, mặt nạ ngủ nhiều như nêm".

Sau đợt nhập học đầu tiên, nam nghệ sĩ còn đăng dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Được về nhà sau đợt nhập học đầu tiên. Tự nhiên lại nhớ cảm giác trườn lên trườn xuống cái giường ở ký túc xá, nhớ tiếng chạch chạch vỗ mặt dưỡng da, nhớ tiếng léo nhéo gầm gừ í ới"… khiến nhiều khán giả bật cười vì độ "tả thực".

"Nụi" (nội) Đại Nghĩa là một trong những "Anh tài" chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội với Gai Con nhất. Ảnh: Threads @dv_dainghia

Một trong những nhân tố gây cười khác là Thái VG. Sau màn giới thiệu "sẽ làm mạnh" (work hard) khiến cộng đồng Gai Con cười nghiêng ngả, nam rapper tiếp tục tạo "tiểu phẩm" mới với dòng caption: "No risks no rewards… tốt nghiệp xong chưa hiểu đủ bắt đầu đi đại học" khiến netizen đồng loạt đòi "dịch cabin". Dù vậy, sự cố gắng hòa nhập và nỗ lực trau dồi tiếng Việt của anh sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài lại chiếm được nhiều tình cảm của Gai Con.

Ngoài ra, không ít khán giả còn tinh ý phát hiện các "Anh tài" dường như vô tình làm lộ đồng phục mới của chương trình năm nay, từ áo quần đến mũ phụ kiện, càng khiến cộng đồng Gai Con thêm háo hức chờ ngày lên sóng.

Gai Con cho rằng "Anh tài" Thái VG đã vô tình làm lộ đồng phục mới của khóa 2026. Ảnh: Threads @thaivg454

Việc quy tụ dàn nghệ sĩ đa thế hệ, đa màu sắc âm nhạc đang biến chương trình trở thành một trong những show thực tế được mong chờ nhất năm nay. Tập đầu tiên dự kiến lên sóng ngày 27/6 và ngay từ bây giờ, bầu không khí "nhập học chông gai" đã nóng hơn bao giờ hết.

