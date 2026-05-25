Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Phí Phông cán mốc 200 tỷ: Nội dung đột phá hay chiến lược phát hành thông minh?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" vừa cán mốc doanh thu 200 tỷ và trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Việt Nam. Lý do nào giúp bộ phim này hút khán giả đến như vậy?

Sau 39 ngày công chiếu, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên chạm mốc 200 tỷ đồng, cũng là phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026 sau Thỏ Ơi. Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia, vượt qua kỷ lục trước đó của Em Chưa 18 với 172 tỷ đồng từ năm 2017.

phi-phong-5.jpg
Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đã cán mốc 200 tỷ đồng.

Tính đến hiện tại, dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 6, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vẫn giữ vững vị trí trong Top 5 lượng vé bán ra, chứng tỏ sức hút bền bỉ của bộ phim kinh dị lấy cảm hứng từ truyền thuyết về loài quỷ chốn non cao Việt Nam.

Một trong những lợi thế lớn của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đến từ việc phim được phân loại T16 - dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên so với mức T18 thường thấy ở dòng phim kinh dị, giúp mở rộng đáng kể tệp người xem. Cộng hưởng cùng sức hút từ sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan và chuỗi cinetour trải dài từ Nam ra Bắc, bộ phim liên tục duy trì độ thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ trong việc gặt hái doanh thu tại phòng vé.

phi-phong-6.jpg
Sao nhí người Thái là điểm sáng của phim.

Bên cạnh đó, chiến lược phát hành được xem là bước đi khôn ngoan của ê-kíp khi lựa chọn khởi chiếu sớm hơn một tuần trước giai đoạn lễ vốn “chật chội” với bốn tác phẩm Việt khác cùng ra mắt. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực ngay từ những ngày đầu, bộ phim nhanh chóng chiếm ưu thế về suất chiếu, lập tức cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6,5 ngày ngay trước thềm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4. Từ đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng giữ vững phong độ tại phòng vé trong nhiều tuần kế tiếp và thẳng tiến đến kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Phí Phông #Kiều Minh Tuấn #Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng #Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng doanh thu #phim kinh dị Việt

Xem thêm

Cùng chuyên mục