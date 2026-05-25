Phí Phông cán mốc 200 tỷ: Nội dung đột phá hay chiến lược phát hành thông minh?

HHTO - "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" vừa cán mốc doanh thu 200 tỷ và trở thành phim kinh dị ăn khách nhất Việt Nam. Lý do nào giúp bộ phim này hút khán giả đến như vậy?

Sau 39 ngày công chiếu, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng là phim kinh dị Việt Nam đầu tiên chạm mốc 200 tỷ đồng, cũng là phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026 sau Thỏ Ơi. Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia, vượt qua kỷ lục trước đó của Em Chưa 18 với 172 tỷ đồng từ năm 2017.

Tính đến hiện tại, dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 6, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng vẫn giữ vững vị trí trong Top 5 lượng vé bán ra, chứng tỏ sức hút bền bỉ của bộ phim kinh dị lấy cảm hứng từ truyền thuyết về loài quỷ chốn non cao Việt Nam.

Một trong những lợi thế lớn của Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đến từ việc phim được phân loại T16 - dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên so với mức T18 thường thấy ở dòng phim kinh dị, giúp mở rộng đáng kể tệp người xem. Cộng hưởng cùng sức hút từ sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan và chuỗi cinetour trải dài từ Nam ra Bắc, bộ phim liên tục duy trì độ thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ trong việc gặt hái doanh thu tại phòng vé.

Bên cạnh đó, chiến lược phát hành được xem là bước đi khôn ngoan của ê-kíp khi lựa chọn khởi chiếu sớm hơn một tuần trước giai đoạn lễ vốn “chật chội” với bốn tác phẩm Việt khác cùng ra mắt. Nhờ hiệu ứng truyền miệng tích cực ngay từ những ngày đầu, bộ phim nhanh chóng chiếm ưu thế về suất chiếu, lập tức cán mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6,5 ngày ngay trước thềm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4. Từ đó, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng giữ vững phong độ tại phòng vé trong nhiều tuần kế tiếp và thẳng tiến đến kỷ lục phim kinh dị Việt ăn khách nhất.