Binz “Gặp Lại” SOOBIN - Obito, cùng bóc tách những câu chuyện trong quá khứ

Như Lê

HHTO - “Gặp Lại” không chỉ là album đầu tay của Binz, mà còn là hành trình đối diện ký ức và bản thể chân thật của người nghệ sĩ, với sự đồng hành của Phan Mạnh Quỳnh, Obito, SOOBIN, Hà Lê và SUGI.

Với album đầu tay, Binz tiếp tục theo đuổi chất nhạc giàu tính tự sự, kết hợp giữa rap, giai điệu và những chất liệu mang hơi hướng thơ ca. Gặp Lại giống như hành trình nhìn lại quá khứ, nơi người nghệ sĩ đối diện với ký ức, những nỗi sợ và các tổn thương từng đi qua trong cuộc sống.

Thông qua album cùng chuỗi visualizer, khán giả có thể theo dõi nhiều giai đoạn khác nhau trong hành trình trưởng thành của Binz: Từ một chàng trai trẻ nhiều cảm xúc, tôn thờ tình yêu và cái đẹp, đến hình ảnh Bigcityboi từng gắn liền với sự nổi tiếng, rồi dần trở nên điềm tĩnh và chiêm nghiệm hơn trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè và người yêu.

Gặp Lại không mang màu sắc của một cú chuyển hướng, mà giống một cột mốc cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc lẫn góc nhìn của Binz. Qua album, những cái tên như Binz, Binz Da Poet hay Trung Đan dần được kết nối bằng những cảm xúc đời thường và chân thật hơn. Khi bỏ lại phía sau ánh hào quang, nam rapper chọn nhìn lại chính mình qua những khoảng lặng, các mối quan hệ và những trải nghiệm đã đi qua.

Với 10 ca khúc, album đánh dấu sự giao thoa giữa Binz và những màu sắc âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng: Hà Lê (Nợ), Phan Mạnh Quỳnh (Gặp Lại), Obito (Nếu) và SUGI (Không Ai). Thông qua từng bài hát, các nghệ sĩ khách mời đã cùng Binz bóc tách và lột tả chân thực những câu chuyện khác nhau trong quá khứ. Tất cả tạo nên một tổng thể âm nhạc sâu lắng, chạm đến cảm xúc của người nghe.

Bên cạnh đó, điểm nhấn bất ngờ nhất nằm ở ca khúc Em - màn kết hợp cùng người em thân thiết SOOBIN được Binz giấu kín đến phút chót. Xuất hiện trong album lần này, Em khoác lên mình một bản phối hoàn toàn mới, mang đến những rung cảm sâu sắc và mãnh liệt hơn. Trước đó, phiên bản gốc của ca khúc từng đạt Top 1 YouTube Trending và Top 1 YouTube Trending Overall.

Xuyên suốt quá trình truyền thông cho album, Binz còn tạo ra những không gian kết nối sâu sắc thông qua hai buổi vẽ tranh nghệ thuật. Tại đây, các đồng nghiệp, người thân và cộng đồng Homies (tên fandom của Binz) đã được lắng nghe album trước ngày ra mắt, từ đó tự tay phác họa nên một “Trung Đan” trong cảm nhận của riêng họ. Hoạt động này góp phần truyền tải thông điệp ở phần kết của album: Khép lại những tổn thương, thoát khỏi vùng hồi ức để thực sự quay trở về và tận hưởng đời sống hiện tại.

