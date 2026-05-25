Nghi vấn Wren Evans tham gia Tinh Hà Say Hi: Bước đệm cho sự trở lại sau ồn ào?

HHTO - Chương trình Tinh Hà "Say Hi" đã tung manh mối về toàn bộ 24 nghệ sĩ tham gia chương trình. Trong đó, nhân tố số 24 được đồn đoán là Wren Evans, đang thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Trong loạt manh mối về các nghệ sĩ tham gia chương trình Tinh Hà "Say Hi", vị trí số 24 với hình ảnh chiếc khăn choàng cùng đoạn mã Morse được giải mã thành “Vũ trụ tình yêu” đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả.

Netizen cũng nhanh chóng phát hiện các chi tiết trên poster khá tương đồng với hình ảnh trong album Loi Choi của nam ca sĩ Wren Evans. Tuy nhiên, sự góp mặt được dự đoán của nam ca sĩ đã tạo ra nhiều phản ứng trái chiều.

Nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng của làng nhạc Việt

Nam ca sĩ sinh năm 2001 đã gặt hái nhiều thành công với EP Chiều Hôm Ấy Anh Thấy Màu Đỏ và album đầu tay Loi Choi. Album này được xem là một trong những dự án nổi bật nhất của V-Pop giai đoạn 2023 - 2024.

Chất liệu neo pop-punk, electronic cùng tư duy hình ảnh khác biệt giúp Wren Evans tạo ra màu sắc riêng giữa thị trường nhạc Việt đang thiên về Ballad và Pop đại chúng. Thành công của album này cũng giúp nam ca sĩ giành nhiều giải thưởng lớn và trở thành gương mặt Gen Z nổi bật của V-Pop.

Thành công của album này cũng giúp nam ca sĩ giành nhiều giải thưởng lớn.

Tuy nhiên, scandal tình cảm hồi đầu năm 2025 đã khiến sự nghiệp của Wren Evans chững lại đáng kể. Không chỉ hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng, nam ca sĩ gần như biến mất khỏi các sân khấu âm nhạc lớn. Đây cũng là lý do việc anh được cho là tham gia Tinh Hà "Say Hi" lại gây ra nhiều tranh cãi.

Dưới phần bình luận của bài đăng tung manh mối nghệ sĩ, một số khán giả cho rằng sự xuất hiện của chủ nhân album Loi Choi có thể kéo theo những tranh cãi về cho chương trình, từ đó ảnh hưởng gián tiếp đến các nghệ sĩ khác. Thậm chí, có bình luận cho biết sẽ ngừng theo dõi Tinh Hà "Say Hi" nếu nam ca sĩ thật sự tham gia.

Vì sao Wren Evans nên tham gia Tinh Hà "Say Hi"?

Đầu năm 2026, album Nổ nhận được phản hồi tích cực của một bộ phận khán giả nhờ chất lượng âm nhạc được đánh giá vẫn giữ vững phong độ của Wren Evans. Trong đó, ca khúc Thu Đợi nhanh chóng viral trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý từ lượng khán giả trẻ nhất định. Đây được xem là tín hiệu tốt để nam ca sĩ trở lại showbiz. Nếu thực sự góp mặt tại Tinh Hà "Say Hi", đây có thể sẽ trở thành bước đệm đầu tiên cho màn tái xuất của Wren Evans trước công chúng.

Ca khúc Thu Đợi của Wren Evans nhận về nhiều lời khen.

Là một chương trình đề cao tinh thần làm việc nhóm, khả năng trình diễn và cá tính âm nhạc của nghệ sĩ, Tinh Hà "Say Hi" được xem là môi trường phù hợp để Wren Evans thể hiện thế mạnh của mình. Với tư duy âm nhạc riêng biệt, nam ca sĩ hoàn toàn có thể thuyết phục khán giả nếu biết tận dụng cơ hội này.

Dù những tranh cãi trong quá khứ vẫn là điều khiến công chúng chia nhiều luồng ý kiến, không ít khán giả cho rằng đây có thể là thời điểm phù hợp để Wren Evans từng bước lấy lại thiện cảm bằng chính âm nhạc và những gì anh thể hiện trên sân khấu.