UPRIZE hé lộ album đầu tay "THĂNG", fandom RIZER háo hức "giải mã" manh mối

HHTO - Trước thềm ra mắt chính thức, UPRIZE khiến người hâm mộ đặt nhiều kỳ vọng khi công bố album đầu tay "THĂNG" cùng loạt manh mối ẩn ý. Từ tên album, màu sắc đến danh sách các bài hát đều nhanh chóng trở thành chủ đề được các RIZER tích cực phân tích, dự đoán.

Album debut chính thức của UPRIZE mang tên THĂNG đang trở thành chủ đề được người hâm mộ đặc biệt quan tâm khi nhóm nhạc bước ra từ chương trình Tân Binh Toàn Năng bắt đầu tăng tốc cho giai đoạn ra mắt chính thức. Không chỉ hé lộ concept đầu tay, UPRIZE còn đồng loạt triển khai loạt hoạt động quảng bá cho hành trình debut trong nửa cuối năm 2026.

Album gồm 8 ca khúc, được giới thiệu là 8 mảnh ghép cảm xúc đại diện cho hành trình trưởng thành của 7 thành viên. Trong đó, chính là cảm giác này được chọn phát hành sớm dưới dạng fan song dành tặng fandom RIZER vào ngày 21/5. Ca khúc nhanh chóng đạt Top 1 iTunes Việt Nam chỉ sau 4 giờ ra mắt, cho thấy sức hút đáng chú ý của nhóm trước thềm ra mắt chính thức.

Khán giả kỳ vọng vào album đầu tay của 7 chàng trai. Ảnh: UPRIZE.

Ngay từ khi tên album được công bố, người hâm mộ đã liên tục đưa ra nhiều phân tích thú vị xoay quanh ý nghĩa của THĂNG. Trong âm nhạc, dấu thăng là ký hiệu dùng để nâng cao độ của một nốt nhạc lên nửa cung, khiến âm thanh trở nên sáng hơn, sắc nét hơn. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng cái tên THĂNG có thể còn tượng trưng cho sự thăng cấp, bứt phá và chuyển mình của UPRIZE sau hành trình từ những thực tập sinh trở thành nghệ sĩ chính thức.

Không dừng lại ở phần tên gọi, visual concept của album cũng khiến các RIZER bàn luận sôi nổi. Nhiều người nhận ra chính là cảm giác này được đặt ở track số 3 và mang tông màu baby blue - màu đại diện của fandom RIZER. Từ đó xuất hiện "giả thuyết" album sẽ được xây dựng theo dải màu cảm xúc như một cầu vồng hoàn chỉnh.

Nếu phần hình ảnh tổng thể của album mang sắc thái tối, lạnh và có phần bí ẩn, thì chính là cảm giác này lại nhẹ nhàng, mơ màng và giàu cảm xúc tuổi trẻ. Điều này khiến nhiều fan tin rằng THĂNG sẽ là một hành trình chuyển biến cảm xúc rõ nét, từ lạnh đến nóng, từ nội tâm đến bùng nổ.

Nhiều khán giả nhận xét chính sự gần gũi và cảm giác "thanh xuân" của ca khúc đã giúp sản phẩm dễ tạo đồng cảm với người nghe trẻ. Ảnh: UPRIZE.

Việc UPRIZE lựa chọn phát hành fan song trước cả MV debut cũng được xem là chiến lược đáng chú ý. Thay vì tạo áp lực bằng những concept quá cầu kỳ ngay từ đầu, nhóm ưu tiên kết nối cảm xúc với khán giả, xây dựng sự đồng hành cùng họ trước khi bước vào giai đoạn quảng bá rộng rãi hơn.

Theo lộ trình đã công bố, album THĂNG sẽ chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số vào ngày 26/6. Trong khi đó, MV debut được ấn định ra mắt ngày 16/7 cùng nhiều dự án bí mật vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn. Với chiến lược bài bản, UPRIZE đang cho thấy tham vọng nghiêm túc trong cuộc đua nhóm nhạc thế hệ mới của V-Pop.