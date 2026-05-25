Nguyễn Lâm Thảo Tâm khoe nhẫn đính hôn, dàn sao Việt đồng loạt chúc mừng

HHTO - Nguyễn Lâm Thảo Tâm đăng loạt hình ảnh khoe nhẫn ở ngón áp út trong chuyến đi biển cùng bạn trai và hội bạn thân. Không chỉ thoải mái chia sẻ khoảnh khắc tình tứ, nữ diễn viên còn khiến netizen càng thêm chắc chắn về tin đính hôn khi bạn trai xuất hiện với chiếc áo mang dòng chữ “Đã có vợ rất xinh”.

Tối 25/5, Nguyễn Lâm Thảo Tâm trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt hình ảnh được cho là đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên gây bất ngờ khi đăng khoảnh khắc được bạn trai bế trên lưng và khoe chiếc nhẫn ở ngón áp út cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Cứ nghĩ là đang dắt các chó đi biển với chị em thôi. Ai mà có dè, khúc xách hành lý về nhà tay hơi nặng”.

Dù không trực tiếp nhắc đến chuyện cầu hôn hay đính hôn, chi tiết chiếc nhẫn kim cương xuất hiện nổi bật trong bức ảnh nhanh chóng gây xôn xao. Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên còn chia sẻ thêm nhiều hình ảnh thân mật của cả hai trong chuyến đi biển, liên tục để lộ chiếc nhẫn đính hôn trong nhiều khung hình khác nhau.

Đặc biệt, một chi tiết khiến cư dân mạng chú ý là hình ảnh bạn trai của Thảo Tâm mặc chiếc áo có dòng chữ “Đã có vợ rất xinh”. Chi tiết này càng khiến nhiều khán giả tin rằng cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Ngay dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ, bạn bè và người hâm mộ đã đồng loạt để lại bình luận chúc mừng nữ diễn viên.

Trước đó, Nguyễn Lâm Thảo Tâm từng hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm trong một vài cuộc phỏng vấn. Nữ diễn viên xác nhận mình đang trong một mối quan hệ nghiêm túc nhưng lựa chọn giữ kín danh tính bạn trai để bảo vệ sự riêng tư. Cô cũng cho biết đối phương là người thấu hiểu công việc nghệ thuật và luôn ủng hộ cô trong quá trình hoạt động nghệ thuật.