Jun Phạm ươm mầm "Gặp Lại" cùng Binz, được Trúc Nhân cảm ơn vì việc làm đặc biệt

HHTO - Khán giả bất ngờ khi cái tên Jun Phạm xuất hiện ở phần mở đầu trong album đầu tay của Binz, cũng như tình anh em thân thiết giữa Jun Phạm và Trúc Nhân.

Tối 24/5, rapper Binz chính thức ra mắt album đầu tay Gặp Lại, gồm 11 track. Trong đó, phần intro của album gây chú ý khi Jun Phạm được Binz nhắc đến - giới thiệu là một người bạn đã truyền cảm hứng cho anh làm nhạc. Binz viết thành lời những cảm xúc dành cho Jun Phạm: "Thực ra dự định lúc đầu của con là một cuốn sách. Con hỏi Jun Phạm về cách để bắt đầu nó, thì Jun nói là: Anh Binz cứ chọn ra 100 câu hỏi hóc búa nhất để trả lời cho mình".

Mặc dù vậy, cuối cùng Binz đã quyết định kể câu chuyện của mình thông qua album Gặp Lại. Khi kết lại hành trình, nam rapper nhắc lại điểm khởi đầu của những ý tưởng như một lời tri ân: "Giờ anh đang ngồi trước câu hỏi làm cho một cuốn sách không được viết: Điều gì khiến anh suốt cuộc đời hối tiếc? Từ 100 câu trả lời, giờ nó trở thành một câu trả lời: Là không điều gì cả".

Jun Phạm đến với Binz trong vai trò của một nhà văn, còn Binz là một "người kể chuyện" bằng âm nhạc. Và "đứa con tinh thần" được tạo ra là album Gặp Lại bao gồm nhiều chương truyện kể về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình với bố mẹ, với những trải nghiệm về sự mất mát và thiếu sót trong quá trình làm một người con, một thiếu niên đến khi trưởng thành.

Màn tư vấn âm thầm nhưng kết quả rực rỡ của Binz và Jun Phạm khiến khán giả vừa bất ngờ vừa trân trọng mối quan hệ giữa các "Anh tài" - được duy trì, gắn bó bền chặt và luôn giúp đỡ lẫn nhau sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024.

Trong đó, Jun Phạm trở thành "đại sứ truyền thông", nhiệt tình ủng hộ dự án của dàn "Anh tài" bằng cách chia sẻ lên mạng xã hội, tích cực góp vui trong các sự kiện fan meeting, ra mắt phim. Đáp lại, các nam nghệ sĩ bày tỏ sự yêu mến dành cho Jun Phạm, gửi lời tri ân sâu sắc về sự giúp đỡ âm thầm, luôn lắng nghe và ở bên đồng nghiệp khi cần: Bầu bạn, an ủi Tuấn Hưng khi gia đình anh gặp biến cố, đặt tên cho con trai của HuyR và nay cho Binz lời khuyên về dự án quan trọng.

Không chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho đại gia đình ATVNCG, Jun Phạm còn "được lòng" nhiều đồng nghiệp. Tối 24/5, ca sĩ Trúc Nhân đăng bài cảm ơn bạn bè và người thân đã ở bên anh trong đám tang của bà nội. Giọng ca Thật Bất Ngờ tiết lộ: "Cảm ơn anh của em - Phạm Duy Thuận đã sáng tác cho em 4 câu thơ khắc trên mộ bà".

Jun Phạm và Trúc Nhân thường xuyên ủng hộ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

Với lịch trình làm việc dày đặc: Là người chơi chính trong chương trình Quán Nhà Haha và vừa được xác nhận tham gia cả chương trình ATVNCG 2026, cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội như hỗ trợ khắc phục thiên tai, đại sứ quỹ Nhịp Tim Việt Nam, đồng hành trong chiến dịch "Vì tương lai chó mèo Việt Nam", sự quan tâm của Jun Phạm dành cho bạn bè, đồng nghiệp khiến fan thêm yêu mến.