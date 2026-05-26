Chi Pu thông báo trở lại cùng dự án album đầu tay sau gần 10 năm ca hát

Khang Duy

HHTO - Sau nhiều năm liên tục úp mở rồi trì hoãn, Chi Pu chính thức xác nhận phát hành album đầu tay trong sự nghiệp. Màn trở lại của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đánh dấu cột mốc mới sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Tối 25/5, Chi Pu chính thức thông báo chuẩn bị phát hành album đầu tay sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đăng tải poster với dòng chữ “Chi Pu Is Back - New Album” cùng dòng trạng thái: “Không có chỗ cho sự dang dở”, nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Chi Pu thông báo phát hành album đầu tay.

Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp âm nhạc của Chi Pu, bởi trước đó cô từng lên kế hoạch phát hành album đầu tay mang tên Miss Showbiz vào năm 2022 để kỷ niệm 5 năm theo đuổi con đường ca hát. Tuy nhiên, dự án đã phải dừng lại giữa chừng sau hàng loạt tranh cãi xoay quanh các MV như Black Hickey hay Sashimi. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết cô muốn lắng nghe phản hồi từ khán giả và nhìn nhận lại định hướng âm nhạc của mình trước khi tiếp tục phát hành album.

Dự án đã phải dừng lại giữa chừng sau hàng loạt tranh cãi.

Dẫu gây nhiều ý kiến trái chiều trong giai đoạn đầu đi hát, Chi Pu vẫn là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc có sức ảnh hưởng trong làng nhạc Việt. Các ca khúc như Đóa Hoa Hồng, Anh Ơi Ở Lại, Cung Đàn Vỡ Đôi hay Mời Anh Vào Team Em từng tạo hiệu ứng lớn, được khán giả trẻ yêu thích và vẫn thường xuyên viral trở lại trên TikTok, YouTube.

Ca khúc Đóa Hoa Hồng của Chi Pu từng gây sốt mạng xã hội.

Nhiều khán giả cho rằng điểm mạnh của Chi Pu nằm ở khả năng đầu tư hình ảnh, concept cùng tư duy xây dựng sản phẩm mang màu sắc giải trí hiện đại. Trong suốt quá trình hoạt động, nữ ca sĩ cũng là một trong những nghệ sĩ trẻ khá mạo hiểm trong việc thử nghiệm các phong cách âm nhạc mới, từ Dance Pop sôi động, EDM cho đến những bản Ballad da diết.

Với album đầu tay sắp ra mắt, nhiều người hâm mộ kỳ vọng cô sẽ tiếp tục khai thác những màu sắc âm nhạc từng làm nên dấu ấn riêng, đồng thời mang đến một hình ảnh trưởng thành và đa dạng hơn sau nhiều năm theo đuổi con đường ca hát.

Bên cạnh khán giả trong nước, netizen Trung Quốc cũng dành sự quan tâm đáng kể cho màn trở lại của Chi Pu. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2023 và nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng trình diễn, ngoại hình nổi bật cùng tinh thần làm việc chuyên nghiệp. Sau chương trình, tên tuổi Chi Pu phủ sóng mạnh hơn tại thị trường quốc tế, giúp cô mở rộng tệp khán giả.

Chi Pu tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được biết đến với biệt danh “hot girl” trước khi lấn sân sang diễn xuất và ca hát. Sau nhiều năm hoạt động, nữ nghệ sĩ dần xây dựng hình ảnh đa năng khi tham gia phim ảnh, thời trang, ca hát và gameshow. Album đầu tay sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình âm nhạc của cô.

