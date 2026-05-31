Charlie Puth, Jack Antonoff và cuộc chiến quan điểm về AI trong âm nhạc

HHTO - Giữa làn sóng công nghệ AI được sử dụng trong âm nhạc, các nghệ sĩ hàng đầu lại có những quan điểm hoàn toàn khác nhau. Điển hình, nhà sản xuất âm nhạc Jack Antonoff xem AI là mối đe dọa đối với bản chất của nghệ thuật, trong khi nam ca sĩ Charlie Puth lại nhìn nhận nó như một công cụ có thể đồng hành cùng sáng tạo âm nhạc.

Đầu năm nay, Charlie Puth đã chính thức đảm nhận vai trò Giám đốc Âm nhạc tại Moises - nền tảng ứng dụng AI để tách giọng hát, nhạc cụ và hỗ trợ quá trình sản xuất âm thanh. Quyết định của giọng ca Attention nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trái chiều trong cộng đồng yêu nhạc, đặc biệt trong bối cảnh AI ngày càng can thiệp sâu vào ngành công nghiệp âm nhạc.

Giải thích về quyết định này, Charlie Puth chia sẻ rằng việc sử dụng AI đúng cách sẽ giúp nghệ sĩ nhiều hơn là thay thế họ. Theo nam ca sĩ, công nghệ không chỉ giúp người làm nhạc tiết kiệm thời gian và cắt giảm chi phí sản xuất, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận âm nhạc cho những người không có điều kiện sử dụng phòng thu chuyên nghiệp.

Quan điểm này đã phần nào phản ánh xu hướng đang ngày càng phổ biến trong ngành công nghiệp âm nhạc hiện đại, khi nhiều producer và nghệ sĩ trẻ bắt đầu xem AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo tương tự như autotune, MIDI hay các phần mềm digital audio workstation (DAW). Đối với các nghệ sĩ độc lập, AI còn được xem là giải pháp giúp tối ưu quy trình sản xuất và sáng tạo trong bối cảnh chi phí làm nhạc ngày càng đắt đỏ.

Tuy nhiên, không phải ai trong giới nghệ sĩ cũng có cùng quan điểm với Charlie Puth về việc này. Trong bài đăng trên Instagram cá nhân, Jack Antonoff - nhà sản xuất âm nhạc đứng sau nhiều album của Taylor Swift, Lana Del Rey và Lorde cho rằng việc cố “tối ưu hóa” quá trình sáng tạo nghệ thuật là điều đáng thất vọng.

Dưới góc nhìn của Jack, giá trị của âm nhạc không chỉ nằm ở sản phẩm cuối cùng mà còn nằm ở chính quá trình tạo ra nó, bao gồm cảm xúc, trải nghiệm cá nhân, sự thử nghiệm và cả những sai sót của con người. Quan điểm này phản ánh nỗi lo ngày càng lớn trong giới nghệ sĩ rằng AI có thể khiến nghệ thuật trở nên “công thức hóa” và đánh mất tính cá nhân vốn là yếu tố cốt lõi giúp khán giả kết nối với âm nhạc.

Đã từ lâu, nghệ thuật được xem là ngôn ngữ của trí tưởng tượng và cảm xúc. Những tác phẩm là phương tiện để đưa khán giả bước vào thế giới nội tâm của người nghệ sĩ. Thế nhưng, trong thời đại trí tuệ nhân tạo lên ngôi, việc tạo ra một bài hát đã không còn cần nhiều "con người" như trước. Hiện nay, nhiều nền tảng như Suno AI hay Udio đã có khả năng tạo bản demo hoặc thậm chí là cả một bài hát chỉ từ các câu lệnh mô tả đơn giản mà không cần đến phòng thu hay giọng hát chuyên nghiệp nào cả.

Không chỉ dừng lại ở câu chuyện sáng tạo, sự phát triển của AI còn kéo theo nhiều tranh luận liên quan đến bản quyền và đạo đức nghệ thuật. Trong vài năm trở lại đây, nhiều ca khúc sử dụng AI để mô phỏng giọng hát của các nghệ sĩ nổi tiếng đã xuất hiện mà chưa có sự cho phép chính thức. Tiêu biểu nhất là vụ việc ca khúc Heart on My Sleeve gây xôn xao trên mạng xã hội khi tái tạo giọng hát của Drake và The Weeknd bằng AI.

Quan điểm của Jack Antonoff và Charlie Puth không đơn thuần xoay quanh câu chuyện công nghệ, mà còn phản ánh nỗ lực của con người trong việc định nghĩa lại giá trị nghệ thuật ở thời đại trí tuệ nhân tạo. AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả trong quá trình sáng tạo, nhưng cảm xúc, trải nghiệm và góc nhìn cá nhân vẫn là những yếu tố cốt lõi giúp khán giả kết nối với âm nhạc. Khi công nghệ dần vượt khỏi vai trò hỗ trợ và có nguy cơ thay thế yếu tố con người, những lo ngại và quan điểm phản đối AI trong âm nhạc cũng trở nên hoàn toàn dễ hiểu.