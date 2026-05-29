Gen Z và nhạc Việt tìm thấy sự đồng điệu: Đậm bản sắc, đầy tự tin văn hóa

HHTO - Sau thời gian dài bị lấn át bởi làn sóng nhạc ngoại, nhạc Việt nay lội ngược dòng ngoạn mục khi liên tục chiếm lĩnh các bảng xếp hạng âm nhạc cũng như playlist của khán giả trẻ. Không còn chạy theo xu hướng quốc tế như một "mặc định", Gen Z tìm thấy sự đồng điệu trong những sản phẩm nội địa chất lượng, đậm bản sắc và đầy tự tin văn hóa.

Những năm trước, việc các bảng xếp hạng âm nhạc tại Việt Nam như Apple Music, Spotify, ZingChart, iTunes hay YouTube Trending bị "xâm chiếm" bởi các nghệ sĩ quốc tế vốn là điều mặc định. Thế nhưng hiện tại, cục diện đã thay đổi ngoạn mục khi các vị trí dẫn đầu gần như hoàn toàn thuộc về các sản phẩm "thuần Việt".

Sự trỗi dậy này mạnh mẽ đến mức các tổ chức quốc tế phải ra mắt những phiên bản bảng xếp hạng riêng cho thị trường nội địa, điển hình như Billboard Vietnam Top Vietnamese Songs. Không dừng lại ở đó, nhiều sản phẩm âm nhạc từ nghệ sĩ Việt còn tạo nên những cú hích bất ngờ, len lỏi vào các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu.

Sự chuyển dịch này không chỉ đến từ sự nhạy bén của các nghệ sĩ Việt mà còn từ thay đổi trong tâm thế của khán giả trẻ. Thời điểm mà việc khán giả Việt Nam săn đón âm nhạc US&UK hay K-Pop là một "phản xạ mặc định" để chứng tỏ sự sành điệu dường như đã lùi xa. Với Gen Z hiện nay, âm nhạc quốc tế vẫn giữ được sức hút nhất định nhưng chỉ khi thực sự tạo nên những "cơn địa chấn" toàn cầu. Trong khi đó, ưu tiên số một của khán giả là những giai điệu từ các nghệ sĩ Việt Nam.

Cú lội ngược dòng này cũng đồng thời xóa tan những định kiến cũ kỹ về việc nhạc Việt là "sến" hay thiếu thời thượng. Ranh giới giữa nhạc nội và nhạc ngoại đang mờ dần khi chất lượng sản xuất trong nước đã tiệm cận, thậm chí vượt qua tiêu chuẩn quốc tế ở nhiều khía cạnh. Không chỉ đủ sức chinh phục khán giả bằng tiêu chuẩn toàn cầu, nhạc Việt còn khẳng định dấu ấn riêng với bản sắc âm thanh đặc trưng, một sự kết hợp giữa cá tính Việt Nam và tư duy sản xuất hiện đại.

Người trẻ nhận ra rằng giá trị của một ca khúc nằm ở sức hút tự thân và sự đồng điệu về cảm xúc, thay vì dựa vào "tấm hộ chiếu" quốc tịch của bài hát đó. Cách khán giả tiêu thụ âm nhạc cũng trở nên chọn lọc hơn khi tìm đến những gì thực sự chạm vào cảm xúc hoặc xuất hiện tự nhiên trên mạng xã hội, thay vì nghe theo "nghĩa vụ" để không bị tụt hậu so với xu hướng thế giới.

Phía sau sự thay đổi của khán giả là một cuộc "lột xác" toàn diện của nền công nghiệp âm nhạc nội địa. Các nghệ sĩ Việt đã thoát khỏi việc sao chép công thức quốc tế một cách máy móc để tạo dựng bản sắc riêng biệt với tư duy thẩm mỹ sắc sảo. Từ ca từ đời thường, phối khí bắt tai đến hình ảnh MV được đầu tư kỹ lưỡng, mỗi sản phẩm đều được chăm chút để không chỉ để nghe mà còn để "sống" cùng những xu hướng trên mạng xã hội. Sự chuyên nghiệp hóa trong mô hình làm việc theo nhóm, kết hợp với các chính sách ủng hộ và hàng loạt concert cháy vé, đã tạo nên một hệ sinh thái âm nhạc bền vững và đột phá.

Cuộc "đổi ngôi" này là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành về tự tin văn hóa. Nhạc Việt không còn cần mượn sự công nhận từ bên ngoài để khẳng định giá trị, và người nghe cũng không còn xem nhạc ngoại là chuẩn mực cao cấp duy nhất. Khi khoảng cách về tâm lý và chất lượng được san phẳng, nhạc Việt đã trở thành lựa chọn tự nhiên và là một phần không thể thiếu trong đời sống của thế hệ trẻ hôm nay.