Come My Way - Sơn Tùng M-TP: Nhiều thành tích nhưng không thiếu tranh cãi

HHTO - Sau hàng loạt thành tích toàn cầu cùng màn bắt tay với Tyga, “Come My Way” tiếp tục cho thấy tham vọng quốc tế hóa mạnh mẽ của Sơn Tùng M-TP. Tuy nhiên, phía sau một sản phẩm được đầu tư quy mô lớn cùng màu sắc Afrobeat - Amapiano thời thượng, ca khúc cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi về chất lượng âm nhạc, bản sắc cá nhân và câu chuyện Vpop nên “quốc tế hóa” theo cách nào.

Tối ngày 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Come My Way, hợp tác cùng rapper người Mỹ gốc Việt Tyga. Bài hát nhanh chóng bùng nổ trên các diễn đàn trực tuyến trong và ngoài nước, thu về lượt nghe lớn. Thậm chí, kênh âm nhạc MTV đã dành lời khen cho ca khúc: “Tin tôi đi, cả thế giới đều cần phải nghe màn kết hợp này”.

Sau 24 giờ phát hành, Come My Way đã tạo nên cơn sốt toàn cầu với hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời trở thành video được xem nhiều nhất thế giới trong 24 giờ qua trên nền tảng này. Chỉ sau khoảng 12 giờ ra mắt, ca khúc nhanh chóng chiếm Top 1 thịnh hành âm nhạc YouTube tại hàng loạt quốc gia như Việt Nam, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Canada.

Thành tích này cho thấy sức hút quốc tế hiếm có của một nghệ sĩ Vpop, đồng thời đánh dấu màn comeback bùng nổ nhất của Sơn Tùng M-TP trong nhiều năm trở lại đây.

Dẫu vậy, bên cạnh những thành tích ấn tượng, Come My Way cũng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Từ chất lượng ca khúc, phần hình ảnh MV cho đến màu sắc âm nhạc mà Sơn Tùng M-TP theo đuổi trong lần trở lại này đều tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Thậm chí, không ít khán giả còn đặt câu hỏi về định hướng phát triển của nam ca sĩ trong giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp.

Come My Way: Giỏi kỹ thuật, thiếu bản sắc?

Come My Way là một ca khúc mang âm hưởng Afrobeat kết hợp với hip-hop và âm thanh Amapiano thời thượng. Ca khúc được nhào nặn bởi nhà sản xuất âm nhạc chuyên dòng Afrobeat - Marvey Muzique nên phần cấu trúc và âm thanh khá chỉn chu nhờ có sự đảm bảo về chuyên môn. Phần phát âm tiếng Anh của Sơn Tùng M-TP cũng được cải thiện rõ rệt so với sản phẩm Making My Way trước đó.

Trong ca khúc, giọng hát của nam ca sĩ được thay đổi khá nhiều so với các sản phẩm trước để phù hợp hơn với màu âm thanh của bài hát. Dù có thể mang lại cảm giác hơi lạ tai khi phần vocal của cả Sơn Tùng lẫn Tyga đều không quá bật lên, nhưng đó có lẽ là chủ đích để người nghe tập trung tận hưởng phần âm thanh và nhạc cụ phía sau. Come My Way hầu như có đầy đủ các yếu tố để trở thành một bản hit Afrobeat, từ phần mixing, mastering chỉn chu, mang màu sắc quốc tế.

Đáng tiếc thay, Come My Way vẫn là một ca khúc "dễ quên". Bài hát thiếu đi một melody đủ lôi cuốn hay những đoạn hook cần thiết để kéo người nghe quay trở lại. Come My Way giống như một giáo trình căn bản để thực hiện một ca khúc Afrobeat chỉn chu hơn là một sản phẩm mang tính đột phá.

Sơn Tùng M-TP đã làm rất tốt trong việc tiếp cận và chinh phục thể loại này theo hướng chuyên nghiệp, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Đặt giữa thị trường âm nhạc Việt Nam lẫn quốc tế, phần âm nhạc của Come My Way chưa đủ sức khiến một khán giả qua đường lựa chọn nghe đi nghe lại khi ngoài kia vẫn còn nhiều sản phẩm nổi bật hơn.

Nếu bàn thêm về phần lời ca khúc, do được đảm nhận hoàn toàn bởi Tyga và Marvey Muzique nên việc bài hát khai thác chủ đề tình yêu nồng cháy trên nền nhạc Afrobeat không phải là điều quá bất ngờ với cộng đồng yêu nhạc quốc tế.

Đơn giản, phóng khoáng, không đặt nặng nhiều tầng ý nghĩa, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện những câu từ khá ngẫu hứng và lạc quẻ, phần lời bài hát của Come My Way mang đúng tinh thần thường thấy của dòng nhạc này. Tuy nhiên, điều đó có thể lại chưa thực sự phù hợp với thị hiếu của một bộ phận khán giả Việt Nam - những người vốn khá chú trọng vào phần ca từ trong một ca khúc.

MV rất Việt Nam, nhưng tại sao lại là Việt Nam?

Nếu phần âm nhạc của Come My Way gây nhiều tranh cãi thì phần hình ảnh lại nhận về không ít lời khen từ khán giả. Được chỉ đạo bởi Phương Vũ - founder của tổ đội sáng tạo Antiantiart (A.A.A), MV một lần nữa cho thấy khả năng làm hình ảnh ngày càng tiến bộ và tiệm cận quốc tế của ê-kíp sáng tạo Việt Nam. Come My Way lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa Việt Nam như chim Lạc, trâu ngọc, lễ hội đua bò, không gian di sản Tràng An hay hình ảnh Khuê Văn Các, tạo nên một tổng thể vừa hiện đại vừa mang màu sắc bản địa rõ nét.

Tuy nhiên, dù được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh, MV vẫn không tránh khỏi những tranh cãi. Trong đó, nổi bật nhất là câu hỏi: “Tại sao lại là hình ảnh Việt Nam?”.

Trong bối cảnh Come My Way sử dụng chất liệu Afrobeat và Amapiano - những dòng nhạc mang đậm dấu ấn văn hóa châu Phi đang thịnh hành trên thị trường quốc tế cùng phần ca từ xoay quanh tình yêu phóng khoáng, việc lồng ghép dày đặc hình ảnh văn hóa Việt khiến nhiều khán giả cảm thấy khá rời rạc và thiếu sự liên kết với phần âm nhạc. Một số ý kiến cho rằng các yếu tố Việt Nam trong MV đẹp và ấn tượng, nhưng lại giống một lớp hình ảnh được đặt lên trên ca khúc hơn là thực sự hòa làm một với tinh thần bài hát.

Sơn Tùng M-TP đang thử mở rộng giới hạn của nhạc Việt?

Sơn Tùng M-TP là mẫu nghệ sĩ hiếm hoi của Vpop sẵn sàng liên tục đặt bản thân vào những thử thách mới, kể cả khi đã đứng ở vị trí hàng đầu thị trường. Ngay từ những năm đầu sự nghiệp, nam ca sĩ đã cho thấy tư duy âm nhạc và định hướng hình ảnh khác biệt có chút khác biệt.

Từ cách xây dựng melody, lựa chọn màu sắc âm nhạc cho đến cách tạo nên một “thế giới” riêng quanh mỗi sản phẩm, Sơn Tùng luôn mang cảm giác của một nghệ sĩ muốn đi xa hơn khỏi giới hạn thông thường của Vpop. Có lẽ chính điều đó khiến âm nhạc của anh luôn giữ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ với khán giả trẻ suốt nhiều năm qua.

Qua thời gian, Sơn Tùng không chỉ thành công hơn mà còn ngày càng sẵn sàng phá bỏ những khuôn mẫu từng giúp mình nổi tiếng. Nếu trước đây, nam ca sĩ thường phát triển từ chính những chất liệu melody rất ngông, rất “Sơn Tùng”, dễ nhớ, dễ nghêu ngao thì ở Come My Way, anh gần như chấp nhận từ bỏ vùng an toàn ấy để thử sức với một không gian âm nhạc hoàn toàn khác.

Đây rõ ràng là một canh bạc lớn với một nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp, bởi Sơn Tùng hoàn toàn có thể tiếp tục lặp lại công thức quen thuộc để tạo hit an toàn. Nhưng thay vào đó, anh chọn bước vào một thể loại còn khá mới với đại chúng Việt Nam như Afrobeat và Amapiano.

Việc Sơn Tùng M-TP công khai theo đuổi dòng nhạc này ở quy mô lớn với Come My Way rõ ràng là một bước đi đáng ghi nhận tại Vpop. Tuy nhiên, trên thực tế, Afrobeat không còn là màu sắc quá xa lạ với thị trường Việt Nam khi đã có không ít nghệ sĩ từ mainstream đến indie thử nghiệm trong vài năm gần đây. Nếu xét riêng Amapiano thì đúng là hiếm hoi hơn, nhưng điều đó cũng đặt ra một câu hỏi khác: Phải chăng sự hiếm hoi ấy đến từ việc dòng nhạc này chưa thực sự phù hợp với màu sắc âm nhạc của các nghệ sĩ Việt?

Đến năm 2026, việc tiếp cận các xu hướng âm nhạc quốc tế đã không còn quá khó khăn. Mạng xã hội, TikTok hay các nền tảng streaming gần như khiến mọi dòng nhạc trên thế giới trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Từ Dream Pop, Art Pop, Hyperpop, Folk cho đến Jersey Club, nhiều nghệ sĩ Việt Nam đã bắt đầu tìm được những lối đi từ những ngách riêng của âm nhạc thế giới và tạo nên bản sắc của chính mình. Vì thế, Come My Way giống một nỗ lực mở rộng giới hạn của chính Sơn Tùng M-TP hơn là một công thức đủ sức mở đường hay tạo nên làn sóng mới cho thị trường nhạc Việt như đồn đại.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh nhạc Việt đang bắt kịp với thế giới, bài toán lớn hơn của Vpop có lẽ không còn là du nhập nhạc ngoại, mà là tìm cách đưa màu sắc Việt Nam ra quốc tế một cách tự nhiên và thuyết phục hơn. Thành công của nhiều nghệ sĩ toàn cầu trong vài năm gần đây đều đến từ việc họ mang bản sắc địa phương vào âm nhạc thay vì cố gắng trở thành một phiên bản quốc tế hóa hoàn toàn. Đó cũng có thể là điều nhiều khán giả kỳ vọng ở Sơn Tùng M-TP - một nghệ sĩ đủ khả năng bước ra thế giới nhưng vẫn giữ được chất riêng khiến mình khác biệt.