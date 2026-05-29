Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ: "Ông cụ non" Sơn.K khiến JSOL - Isaac "khó chịu vô cùng"

Như Quỳnh

HHTO - Trở thành khách mời của tập 2 Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ, Sơn.K khiến người hâm mộ thích thú khi áp dụng lịch trình "chuẩn từng giây" để chăm sóc các bé, cam kết với phụ huynh rằng sau khóa học các bé sẽ hình thành nếp sống tự lập.

Trước thềm Anh Trai Và Cái Đuôi Nhỏ lên sóng tập 2, những đoạn clip "nhá hàng" về sự xuất hiện của "Anh trai" Sơn.K - đến "dạy thay" CODY Nam Võ - nhận về lượt tương tác lớn. Vừa bước vào lớp, Sơn.K đã khiến sáu nhóc tì thích thú khi mang theo một hộp quà "siêu to khổng lồ". Trong khi đó, nhiều fan "tan chảy" theo sự dịu dàng của Sơn.K, dùng chất giọng "mềm xèo" để hỏi tên từng bé.

Để hoàn thành nhiệm vụ vui chơi, sinh hoạt theo thời khóa biểu của chương trình, Sơn.K đặt mục tiêu dạy cho các các bé "dưỡng thân, dưỡng tâm, dưỡng trí".

Với kinh nghiệm chăm trẻ... "bằng 0" nhưng Sơn.K cho biết anh rất thích chơi với trẻ em và tự tin về khả năng thích ứng của mình. Trong tác phong nghiêm túc của một "ông cụ non", một "cán bộ", nam ca sĩ gửi gắm một bài học khi cắm hoa: "Việc mình cho hoa vào nước màu thì hoa đổi màu rất là chậm, cũng như việc mình chăm trẻ thì rồi các bé sẽ ngoan". Dẫu vậy, câu nói đầy triết lý của Sơn.K nhanh chóng bị JSOL và Isaac bắt bẻ: "À! Em tới đây để dạy đời ba anh", "Nói xiên xỏ mình đó. Ý nói mình bị gấp gáp".

Sơn.K cam kết với phụ huynh rằng sau khi hoàn thành khóa học, các bé có thể ăn - uống - ngủ - nghỉ đúng giờ, tự đánh răng, tự vệ sinh, tự xúc ăn.

Ở một diễn biến khác, Sơn.K luôn tìm cách gần gũi với các bé, ân cần hỏi han, lấy lòng "siêu quậy" Chloe khi nắm bắt được "điểm yếu" muốn đi bơi của cô bé. Giọng ca Gen Z vận dụng tất cả vốn liếng về trò chơi tuổi thơ - lái máy bay trực thăng... bằng chân để chinh phục sáu "cái đuôi nhỏ", khiến bé nào cũng thích mê, đu mãi không rời. Sơn.K cũng không ngần ngại "gáy tiếng gà" để chiều lòng bé Tư.

"Khu tự trị" Sơn.K bày đủ trò, tương tác mọi lúc mọi nơi với các bé.

Sau thời gian cùng các bé tham gia nhiều hoạt động như tập yoga, tập bơi, tập cắm hoa, Sơn.K đã không giấu được vẻ mệt mỏi, miêu tả nửa ngày làm việc bằng hai từ: Tàn tạ. Dẫu vậy, Sơn.K cho rằng đây là một cơ hội quý giá để các "Anh trai" tích lũy kinh nghiệm cho tương lai: "Khi mà các anh huấn luyện xong, sau này các anh có lập gia đình thì em nghĩ các anh thở phào nhẹ nhõm vì các anh đã trải qua một khóa huấn luyện".

