Đặng Hồng Hải đến Tinh Hà "Say Hi": Học bá trường chuyên và 7 năm theo đuổi giấc mơ idol

HHTO - Toàn bộ dàn nghệ sĩ tham gia Tinh Hà "Say Hi" đã được chính thức hé lộ. Trong đó, người hâm mộ đang hào hứng hơn bao giờ hết về sự góp mặt của DANG HONG HAI, chàng thực tập sinh nhiều năm tại Hàn Quốc.

DANG HONG HAI (Đặng Hồng Hải) sinh năm 2003, là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến với biệt danh “Hải lùn” dù sở hữu chiều cao nổi bật 1m81. Nam ca sĩ quê Bạc Liêu từng theo học tại THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM) và sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Nam ca sĩ đã sớm thể hiện tài năng ca hát qua nhiều cuộc thi, điển hình là Người hùng tí hon (2015) và Giọng hát Việt nhí (2016).

Sau đó, Hồng Hải theo đuổi con đường thực tập sinh tại Hàn Quốc. Trong suốt thời gian 7 năm tại Hàn, anh đã thực tập tại 3 công ty giải trí Fantagio, Cube Entertainment và Dongyo Entertainment với nhiều lần "chinh chiến" tại các cuộc thi Boys Planet (2023), Boys II Planet (2025) và Planet C: Home Race (2025).

Sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi giấc mơ với tinh thần “còn thở là còn đăng ký”, Đặng Hồng Hải quyết định trở về Việt Nam và góp mặt trong chương trình Tinh Hà "Say Hi". Sự xuất hiện của nam ca sĩ nhanh chóng khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, bởi hơn ai hết, khán giả đã chứng kiến hành trình nhiều thử thách và những nỗ lực không ngừng nghỉ mà anh trải qua trên con đường theo đuổi âm nhạc.

Ở Đặng Hồng Hải, khán giả luôn nhìn thấy nguồn năng lượng nhiệt huyết, sự chăm chỉ và tinh thần kiên cường trên hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc. Qua từng sân khấu tại các cuộc thi mà anh tham gia, người hâm mộ không khỏi tự hào khi chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt về giọng hát, kỹ năng vũ đạo lẫn khả năng trình diễn. Chất giọng nội lực kết hợp cùng phong thái biểu diễn cuốn hút giúp Hồng Hải nhiều lần nhận được lời khen từ ban giám khảo và khán giả.

Bên cạnh đó, khả năng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ gồm Việt, Hàn, Anh và Trung cũng là điểm mạnh nổi bật của nam ca sĩ. Có thể nói, 7 năm thanh xuân tại Hàn Quốc là quãng thời gian Hồng Hải bền bỉ nỗ lực để theo đuổi ước mơ nghệ thuật, với mong muốn được cống hiến trọn vẹn tài năng và tuổi trẻ cho âm nhạc.

Người hâm mộ kỳ vọng Tinh Hà "Say Hi" sẽ trở thành cột mốc quan trọng, không chỉ tiếp thêm động lực để anh theo đuổi con đường ca hát mà còn mở ra cơ hội giúp Hồng Hải đến gần hơn với thị trường âm nhạc Việt Nam.

Ngay sau khi hình ảnh chính thức của Tinh Hà "Say Hi" được công bố, Đặng Hồng Hải đã đăng tải trên trang cá nhân một bức thư viết bằng ba ngôn ngữ: Việt, Hàn và Anh. Hồng Hải cho biết bản thân từng có nhiều trăn trở và hoài nghi về con đường phía trước trong suốt thời gian thực tập tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, tình cảm và sự chờ đợi từ những người luôn yêu thương, ủng hộ anh đã trở thành nguồn động lực lớn nhất để anh quyết định trở về Việt Nam tiếp tục theo đuổi đam mê âm nhạc. Nam ca sĩ cũng bày tỏ hy vọng hành trình tại Tinh Hà "Say Hi" sẽ là cơ hội để anh được đến gần hơn với khán giả quê nhà, đồng thời mang âm nhạc của mình tiếp cận đông đảo công chúng Việt Nam.

Qua đó, cộng đồng mạng cũng phần nào cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt giữa Đặng Hồng Hải và người hâm mộ. Xuyên suốt hành trình hoạt động tại Hàn Quốc, từ thời điểm tham gia Boys Planet (2023) cho đến khi xuất hiện tại Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ luôn có những người hâm mộ luôn đồng hành và dành nhiều sự ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất thông qua các project lớn nhỏ dành cho anh.

Để đáp lại tình cảm đó, Hồng Hải cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, cập nhật về cuộc sống cá nhân và trò chuyện cùng người hâm mộ thông qua story trên trang cá nhân. Sự tương tác gần gũi ấy giúp nam ca sĩ duy trì mối liên kết bền chặt với cộng đồng yêu mến mình sau nhiều năm hoạt động.

Bên cạnh niềm vui khi chứng kiến Đặng Hồng Hải trở về hoạt động tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ cũng không giấu được sự tiếc nuối cho hành trình 7 năm tuổi trẻ mà anh đã dành để theo đuổi giấc mơ tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Tuy nhiên, với khán giả yêu mến nam ca sĩ, việc khép lại một chặng đường cũng đồng nghĩa với việc mở ra một cơ hội mới.

Sau nhiều năm nỗ lực nơi đất khách, khán giả tin rằng anh sẽ không còn phải bước đi một mình trên con đường nghệ thuật của mình.