Tinh Hà "Say Hi": Jaysonlei được kỳ vọng "hóa sói" với loạt tiểu phẩm hài hước

Chương trình Tinh Hà "Say Hi" đã chính thức công bố những cái tên tham gia, trong đó có Jaysonlei. Một trong những "bé út" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức trở lại, mang theo hy vọng đi sâu hơn và thậm chí bước vào Chung kết với hình tượng mới.

Nhiều khán giả bất ngờ khi so sánh sự thay đổi về ngoại hình của Jaysonlei trong Tinh Hà "Say Hi" với Anh Trai "Say Hi" 1 năm về trước. Sự trưởng thành của anh chàng sinh năm 2003 không chỉ nằm ở ngoại hình (cuốn hút và săn chắc hơn), mà còn ở ánh mắt kiên định, bản lĩnh và thu hút hơn trước rất nhiều.

​Sau 1 năm kể từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Jaysonlei đã có nhiều cột mốc nổi bật, trở thành gương mặt tân binh đột phá. Anh chàng đã tổ chức thành công fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, có cơ hội tham gia nhiều sự kiện nổi bật. Đồng thời, nam ca sĩ còn nhận giải Next Gen Artist of the Year tại Male Icon Awards.

Trở lại với Tinh Hà "Say Hi", Jaysonlei được kỳ vọng mang đến hình ảnh trưởng thành hơn so với mùa thi năm 2025. Trên mạng xã hội, nhiều Tí (FC của Jaysonlei) hi vọng nhìn thấy những khía cạnh "hóa sói" của nam thần tượng, cùng với đó là nhiều "mảng miếng" tương tác hơn với các Anh trai khác.

Hơn hết, âm nhạc vẫn là yếu tố mạnh mẽ để khán giả trông chờ nhiều hơn ở Jaysonlei trong mùa giải "toàn sao" năm nay. Trong mùa 2 của Anh Trai "Say Hi", anh chàng đã tạo nên cơn sốt với Sớm Muộn Thì cùng câu hát "Baby hỏi anh khi nào về, anh tung ngay đồng xu...". Giờ đây, anh chàng được kỳ vọng sẽ làm nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa, góp phần lan tỏa chất giọng đặc trưng đến gần hơn với công chúng.