Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Tinh Hà "Say Hi": Jaysonlei được kỳ vọng "hóa sói" với loạt tiểu phẩm hài hước

Thiện Dư

HHTO - Jaysonlei hứa hẹn mang đến hình ảnh trưởng thành hơn trong ngày trở lại cùng Tinh Hà "Say Hi".

Chương trình Tinh Hà "Say Hi" đã chính thức công bố những cái tên tham gia, trong đó có Jaysonlei. Một trong những "bé út" của Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức trở lại, mang theo hy vọng đi sâu hơn và thậm chí bước vào Chung kết với hình tượng mới.

707398016-17965514328117213-5322239950200180891-n.jpg

Nhiều khán giả bất ngờ khi so sánh sự thay đổi về ngoại hình của Jaysonlei trong Tinh Hà "Say Hi" với Anh Trai "Say Hi" 1 năm về trước. Sự trưởng thành của anh chàng sinh năm 2003 không chỉ nằm ở ngoại hình (cuốn hút và săn chắc hơn), mà còn ở ánh mắt kiên định, bản lĩnh và thu hút hơn trước rất nhiều.

531862522-1153774476788125-3957323611129816238-n.jpg

​Sau 1 năm kể từ Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Jaysonlei đã có nhiều cột mốc nổi bật, trở thành gương mặt tân binh đột phá. Anh chàng đã tổ chức thành công fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp, có cơ hội tham gia nhiều sự kiện nổi bật. Đồng thời, nam ca sĩ còn nhận giải Next Gen Artist of the Year tại Male Icon Awards.

screenshot-2026-05-28-165120.png
597381516-837358605599361-4979843578890280839-n.jpg
Jaysonlei có nhiều cột mốc tân binh nổi bật trong thời gian qua.

Trở lại với Tinh Hà "Say Hi", Jaysonlei được kỳ vọng mang đến hình ảnh trưởng thành hơn so với mùa thi năm 2025. Trên mạng xã hội, nhiều Tí (FC của Jaysonlei) hi vọng nhìn thấy những khía cạnh "hóa sói" của nam thần tượng, cùng với đó là nhiều "mảng miếng" tương tác hơn với các Anh trai khác.

screenshot-2026-05-28-172229.png
Sự trưởng thành về diện mạo của Jaysonlei được người hâm mộ trông chờ.

Hơn hết, âm nhạc vẫn là yếu tố mạnh mẽ để khán giả trông chờ nhiều hơn ở Jaysonlei trong mùa giải "toàn sao" năm nay. Trong mùa 2 của Anh Trai "Say Hi", anh chàng đã tạo nên cơn sốt với Sớm Muộn Thì cùng câu hát "Baby hỏi anh khi nào về, anh tung ngay đồng xu...". Giờ đây, anh chàng được kỳ vọng sẽ làm nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ hơn nữa, góp phần lan tỏa chất giọng đặc trưng đến gần hơn với công chúng.

Jaysonlei tranh thủ "tiểu phẩm" trong màn ra mắt Tinh Hà "Say Hi".
702063455-819603560943043-5515038244240912329-n.jpg
Thiện Dư
#Anh trai Jaysonlei #Tinh Hà "Say Hi" #Sự trở lại của Jaysonlei #Hình ảnh trưởng thành của nghệ sĩ #Chương trình Tinh Hà 'Say Hi' #Hành trình sự nghiệp và thành tựu #Chương trình giải trí và các nghệ sĩ tham gia

Xem thêm

Cùng chuyên mục