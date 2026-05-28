Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Mỹ Anh cùng "hiện tượng âm nhạc” Matthew Ifield tham gia Festival Huế 2026

Như Quỳnh

Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ cùng đứng chung sân khấu tại Festival Huế 2026, tham quan Kinh thành cổ kính, các lăng tẩm hoàng gia, những con ngõ nhỏ của phố cổ và cả những góc bình dị trong cuộc sống thường nhật của người dân xứ Huế.

"Đúng vào thời điểm này năm 2025, Úc đã chào đón Mỹ Anh khi Mỹ Anh biểu diễn tại Vivid Sydney và Social Sanctuary tại Melbourne. Mỹ Anh cảm thấy thật may mắn và háo hức khi một lần nữa được giao lưu văn hoá cùng với Matthew Ifield tại Festival Huế năm nay! Mỹ Anh tin âm nhạc và nghệ thuật là một cách thật đặc biệt để ta hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn" - dòng cảm xúc của Mỹ Anh khi được đồng hành cùng người bạn quốc tế trong hành trình Festival Huế 2026.

cover-27.jpg

Trong khuôn khổ chương trình All Ears: Focus Australia 2026 do Đại sức quán Úc tại Việt Nam phối hợp tổ chức, Mỹ Anh cùng ca/nhạc sĩ người Úc Matthew Ifield sẽ cùng mang đến nhiều trải nghiệm thú vị về âm nhạc - văn hóa. Chương trình dự kiến diễn ra từ 14 - 17/6/2026, đi qua hai thành phố Huế và Hà Nội.

Hành trình bắt đầu tại Huế, trong hai ngày đầu, Mỹ Anh và Matthew Ifield sẽ cùng đứng chung sân khấu tại Festival Huế 2026 diễn ra bên bờ sông Hương (15/6). Nam nghệ sĩ sinh năm 2004 bày tỏ: "Được biểu diễn tại Festival Huế, giữa một không gian bao quanh bởi bề dày lịch sử và văn hóa, là một cảm giác thực sự đặc biệt. Tôi rất biết ơn khi được mời tham gia vào không gian đó và hào hứng mang âm nhạc của mình đến Việt Nam trong một bối cảnh tôn vinh cả giá trị di sản lẫn sự sáng tạo đương đại".

cover-28.jpg
Matthew Ifield được khán giả biết đến nhờ các bản cover ngọt ngào, trong đó, ca khúc I Think They Call This Love "gây bão" mạng xã hội.

Ngày 16/6, hai nghệ sĩ "hạ cánh" tại Hà Nội, tham gia buổi sáng tác nhạc, khám phá toàn bộ vòng đời của một tác phẩm âm nhạc, từ những đốm lửa ý tưởng đầu tiên cho đến bản ghi âm thử (demo) đầu tiên. Trong ngày cuối, chương trình kết hợp giữa tọa đàm và tiếp nối bằng các tiết mục biểu diễn âm nhạc diễn ra tại trường Đại học VinUni (Hà Nội), tạo không gian giao lưu cho hơn 150 người tham dự, bao gồm các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

1482.jpg
Như Quỳnh
#Mỹ Anh #Matthew Ifield #Festival Huế 2026 #Hợp tác nghệ thuật Việt Nam - Australia #Festival Huế 2026 và giá trị văn hóa #Giao lưu âm nhạc quốc tế #Sự kiện âm nhạc và sáng tạo đương đại

Xem thêm

Cùng chuyên mục