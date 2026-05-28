Miss Cosmo 2025 Yolina Linquist góp mặt trong Top 10 Mỹ nhân đẹp nhất năm

Nằm trong khuôn khổ giải thưởng của Miss Global Beauties 2025 với chủ đề Beauty Pillars of Sovereign Virtues (tạm dịch: Tôn vinh vẻ đẹp và phẩm giá), Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist được giới thiệu là đại diện mang thông điệp của sự kết nối. Với việc vượt qua 100 đại diện toàn cầu để góp mặt trong danh sách Top 10, Yolina có cơ hội chiến thắng và kế nhiệm Miss World 2024 Krystyna Pyszková - người đẹp đã chiến thắng Miss Global Beauties 2024.

Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ nguồn năng lượng tích cực và khả năng vượt qua rào cản văn hóa, ngôn ngữ. Các chuyên gia quốc tế cho rằng điểm sáng của Yolina nằm ở kỹ năng giao tiếp tự tin, giúp tạo nên bầu không khí cởi mở. Trên hành trình đương nhiệm, Yolina đã cho người hâm mộ thấy được sự thân thiện, thấu hiểu trong giao tiếp có thể xóa bỏ mọi khoảng cách văn hóa hay ngôn ngữ.

Theo nhận định từ đơn vị tổ chức giải thưởng, năng lượng của Yolina không chỉ dừng lại ở sức hút cá nhân mà còn mang giá trị gắn kết cộng đồng sâu sắc. Bằng sự cởi mở và kỹ năng giao tiếp tinh tế, Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế thể hiện được sứ mệnh “Impactful Beauty - Vẻ đẹp nâng tầm ảnh hưởng” mà tổ chức Miss Cosmo luôn hướng tới.

Nhìn lại hành trình cá nhân, Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist chia sẻ: “Tôi không coi vương miện của mình là một phần thưởng, mà là một trách nhiệm. Một nền tảng để lan tỏa thông điệp mà tôi đã phải trả giá rất đắt mới học được: Sức mạnh của bạn không đến từ danh hiệu mà bạn mang. Nó khởi nguồn từ những giá trị bạn kiên quyết không chối bỏ trên hành trình vươn tới thành công”.

Trong thời gian tới, Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế Yolina Lindquist sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Miss Cosmo để mở rộng các dự án xã hội và thúc đẩy giao lưu văn hóa tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Kết quả chung cuộc của giải thưởng Miss Global Beauties 2025 sẽ tiếp tục được chuyên trang Global Beauties cập nhật trong thời gian tới.