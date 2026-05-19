Đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026: Sắp tốt nghiệp Thạc sĩ, cao 1m77

HHTO - Á hậu Lê Thị Thu Trà trở thành Miss Intercontinental Vietnam 2026, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2026. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m77 và sẽ tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng 6 tới đây.

Lê Thị Thu Trà được biết đến khi đăng quang Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1m77, phong thái hiện đại, cô được đánh giá là gương mặt hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của Miss Intercontinental, cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sự tự tin, bản lĩnh, tri thức và khả năng hội nhập quốc tế.

Thu Trà sở hữu sự cân bằng giữa ngoại hình, học vấn, kỹ năng trình diễn và tinh thần cầu tiến. Trong thời gian tới, cô sẽ bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, hình thể và các kỹ năng quốc tế để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Intercontinental 2026.

Sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, Lê Thị Thu Trà gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật cùng hình ảnh người đẹp tri thức. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại năm 2021.

Tại Miss Grand Vietnam 2025, Thu Trà tiếp tục khẳng định bản thân khi vào Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 5 The Grand Heat trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2. Thu Trà hiện sắp hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng 6 tới.

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Những năm gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường này. Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam. Trước đó và sau đó, các đại diện như Lê Nguyễn Ngọc Hằng (đạt Á hậu 2), Bùi Khánh Linh (đạt Á hậu 3) hay Nguyễn Thu Ngân cũng để lại nhiều dấu ấn với hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.