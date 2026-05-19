Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026: Sắp tốt nghiệp Thạc sĩ, cao 1m77

JEANIE - Ảnh: NVCC

HHTO - Á hậu Lê Thị Thu Trà trở thành Miss Intercontinental Vietnam 2026, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Intercontinental 2026. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m77 và sẽ tốt nghiệp Thạc sĩ vào tháng 6 tới đây.

Lê Thị Thu Trà được biết đến khi đăng quang Á hậu 2 Miss Grand Vietnam 2025. Người đẹp sở hữu chiều cao nổi bật 1m77, phong thái hiện đại, cô được đánh giá là gương mặt hội tụ nhiều yếu tố phù hợp với tiêu chí của Miss Intercontinental, cuộc thi đề cao vẻ đẹp của sự tự tin, bản lĩnh, tri thức và khả năng hội nhập quốc tế.

thu-tra2.jpg
thu-tra.jpg

Thu Trà sở hữu sự cân bằng giữa ngoại hình, học vấn, kỹ năng trình diễn và tinh thần cầu tiến. Trong thời gian tới, cô sẽ bước vào quá trình đào tạo chuyên sâu về catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, hình thể và các kỹ năng quốc tế để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Miss Intercontinental 2026.

Sinh năm 2002, đến từ Nghệ An, Lê Thị Thu Trà gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật cùng hình ảnh người đẹp tri thức. Cô từng đạt danh hiệu Á khôi Sinh viên Thanh lịch Trường Đại học Thương mại năm 2021.

thu-tra5.jpg
thu-tra4.jpg
thu-tra1.jpg

Tại Miss Grand Vietnam 2025, Thu Trà tiếp tục khẳng định bản thân khi vào Top 5 Người đẹp Thời trang, Top 5 The Grand Heat trước khi đăng quang ngôi vị Á hậu 2. Thu Trà hiện sắp hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Thương mại theo diện tuyển thẳng. Cô dự kiến tốt nghiệp vào tháng 6 tới.

thu-tra6.jpg
thu-tra3.jpg

Miss Intercontinental là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời, được tổ chức lần đầu vào năm 1971. Những năm gần đây, đại diện Việt Nam liên tục ghi dấu ấn mạnh mẽ tại đấu trường này. Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng làm nên lịch sử khi đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022, mang về chiếc vương miện đầu tiên cho Việt Nam. Trước đó và sau đó, các đại diện như Lê Nguyễn Ngọc Hằng (đạt Á hậu 2), Bùi Khánh Linh (đạt Á hậu 3) hay Nguyễn Thu Ngân cũng để lại nhiều dấu ấn với hình ảnh chỉn chu, phong thái tự tin cùng tinh thần thi đấu chuyên nghiệp.

hht1481-coverfb.jpg
JEANIE - Ảnh: NVCC
#Miss Intercontinental 2026 #Á hậu Lê Thị Thu Trà #đại diện Việt Nam #sắc đẹp quốc tế #Thạc sĩ

Xem thêm

Cùng chuyên mục