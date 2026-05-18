Thảm đỏ Cannes 2026: Han So Hee - Yoona đối lập, Ji Chang Wook gây thương nhớ

HHTO - Thảm đỏ Cannes 2026 một lần nữa lại chứng kiến màn so kè nhan sắc giữa hai mỹ nhân Hàn: Han So Hee và Lim Yoona. Ji Chang Wook hóa "bạch mã hoàng tử" sánh đôi cùng "mợ chảnh" Jun Ji Hyun gây sốt.

LHP Cannes 2026 ngày thứ năm, thứ sáu ghi nhận sự đổ bộ của nhiều ngôi sao xứ Hàn. Chủ đề về màn đọ sắc giữa Han So Hee và Lim Yoona sau 2 năm trên thảm đỏ Cannes thu hút sự quan tâm lớn của netizen.

Han So Hee năm thứ ba liên tiếp dự thảm đỏ LHP Cannes theo lời mời từ thương hiệu Boucheron. Nữ đại sứ có lựa chọn tạo hình khác biệt, cá tính hiện đại. Bộ trang phục từ thương hiệu BLUMARINE có cấu trúc mạnh gồm áo blazer dáng lửng, quần âu phối bèo nhún. Cô tô điểm với kiểu mắt khói sắc lạnh, trang sức đá quý to bản.

Trong khi đó, Yoona gây thương nhớ với tạo hình công chúa tại sự kiện công chiếu Garance. "Tình đầu quốc dân" tỏa sáng trong mẫu đầm cưới tông trắng của nhà mốt KYHA kết hợp trang sức Wulu Link Fine từ BST Miracle Garden 2026.

Cùng ngày, hai mỹ nhân đình đám xứ Hàn tiếp tục dự tiệc thường niên Women In Motion. Sự kiện tôn vinh sự sáng tạo và đóng góp của phụ nữ trong ngành công nghiệp điện ảnh. Cặp đôi đại sứ của hai nhà mốt trang sức Queelin và Boucheron cùng chọn đầm hồng pastel, nhưng khách nhau về kiểu dáng.

Jung Ho Yeon ghi điểm nhờ khí chất sang trọng trong mẫu đầm custom của thương hiệu Louis Vuitton. Nữ siêu mẫu tham dự sự kiện công chiếu phim Hope cùng với Alicia Vikander, Michael Fassbender, Na Hong Jin, Taylor Russell, Jo In Sung, Hwang Jung Min.

Tại buổi công chiếu Colony (Gun-Che), cặp diễn viên chính Jun Ji Hyun và Ji Chang Wook có màn xuất hiện ấn tượng. Dự án phim zombie của đạo diễn Yeon Sang Ho nhận tràng pháo tay kéo dài khoảng 7 phút sau suất chiếu nửa đêm tại Grand Théâtre Lumière.

"Mợ chảnh" Jun Ji Hyun duy trì phong độ thời trang sang trọng tại thảm đỏ quốc tế. Nữ diễn viên "cân đẹp" ống kính Getty Images ngay cả ở những khoảnh khắc cận cảnh.

Ji Chang Wook phong độ ở tuổi 38. Tạo hình "bạch mã hoàng tử" của mỹ nam trong bộ suit dạ tweed, cài hoa trên ngực áo gây thương nhớ.