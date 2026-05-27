Đại chiến váy hồng: Ngu Thư Hân có ăn điểm so với dàn mỹ nhân V-Biz?

HHTO - Bộ váy hồng của một thương hiệu Việt tưởng như rất kén dáng nhưng lại tạo nên màn "đụng hàng" cực gắt khi được nhiều mỹ nhân lựa chọn.

Vài năm gần đây, các sao Hoa ngữ ngày càng ưa chuộng thời trang Việt, khi thường xuyên mặc trang phục của NTK Việt Nam trong các dịp trọng đại. Ngu Thư Hân cũng không nằm ngoài trào lưu này khi đã lựa chọn nhiều thiết kế Việt để tham dự các sự kiện.

Sao nữ Hoa ngữ được khen đầy nữ tính, dịu dàng trong bộ váy hồng của NTK Cường Đàm khi xuất hiện trong một show truyền hình. Ngu Thư Hân kết hợp với quần tất đen giúp đôi chân càng thêm thon gọn.

Mẫu váy này bị xem là khá kén dáng, bởi phom suông rộng rất dễ khiến người mặc nhìn tròn trịa hơn bình thường. Nhưng chẳng ngờ đây lại là trang phục yêu thích của nhiều ngôi sao, nên đã tạo ra màn đụng hàng cực gay cấn. Như ca sĩ Văn Mai Hương cũng chọn quần tất đen mỏng để tạo điểm nhấn cho đôi chân.

Diệu Nhi chọn bộ váy này khi tới chúc mừng phim Heo 5 Móng ra mắt. Có thể thấy bà xã Anh Tú đã kéo phần chân váy xuống khá trễ để thoải mái hơn khi di chuyển, tránh sự cố ở chỗ đông người.

Ngọc Huyền trong buổi giới thiệu phim Ngược Đường Ngược Nắng cũng được khen xinh như búp bê trong bộ váy hồng ngọt ngào này. Quả thực nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ của cô rất hợp với các thiết kế nữ tính, chưa kể nữ diễn viên chọn phụ kiện rất khéo để không lấn át trang phục.

Trang Pháp cũng không thể ngó lơ trước bộ váy có thiết kế ấn tượng này. Nữ ca sĩ phối với bốt da đen cao cổ, tạo thành tổng thể vừa dịu dàng vừa cá tính. Có thể thấy cùng một bộ váy nhưng mỗi người đẹp lại mang phong thái khác nhau tùy theo cách phối đồ.