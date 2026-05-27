Giải mã outfit: Jennie BLACKPINK chứng minh mình xứng danh “nàng thơ Chanel”

Mai Lâm

HHTO - Trút bỏ kiểu tóc "kiss curl" cá tính từ Met Gala 2026 hay những lối styling nổi loạn trước đó, Jennie BLACKPINK quay trở lại với hình tượng đại minh tinh đầy quyến rũ, sang trọng nhưng cực kỳ tự nhiên tại show diễn Chanel Métiers d'Art 2026 ở Seoul.

Thay vì những kiểu tóc ép thẳng hay búi cầu kỳ, stylist Sam Woolf và đội ngũ đã lựa chọn cho Jennie một mái tóc mang đậm tinh thần hoài cổ nhưng được biến tấu trẻ trung: Tóc ngôi lệch sâu (Deep Side Part) với phần ngôi được chia sâu về một bên, tạo độ phồng tối đa cho chân tóc. Cách rẽ ngôi này giúp gương mặt Jennie trông thanh thoát, tạo hiệu ứng chiều sâu thu hút ánh nhìn.

img-0682.jpg

Các lọn xoăn được uốn lượn sóng to, thả nhẹ nhàng ôm lấy một bên khuôn mặt. Kiểu tóc này được giới mộ điệu quốc tế nhận xét là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét quyến rũ cổ điển của các minh tinh Hollywood và tinh thần hiện đại, phóng khoáng.

img-0679.jpg
img-0681.jpg

Chính mái tóc xoăn dài mềm mại, bồng bềnh này đã làm "mềm hóa" tổng thể, giúp Jennie giữ được nét thanh lịch đặc trưng của nhà mốt Pháp mà không bị quá cứng hay phô trương.

img-0684.jpg

Trang điểm theo xu hướng "Clean Girl" nhưng được nâng cấp tối đa. Truyền thông Hàn Quốc (như tờ OSEN, TV Report) và các tạp chí thời trang quốc tế đều dành lời khen cho layout makeup tối giản nhưng đạt hiệu quả tôn nét tuyệt đối của Jennie. Lớp nền trong suốt như gương đúng chuẩn "trang điểm như không". Lớp nền của Jennie mỏng nhẹ, căng bóng tự nhiên dưới ánh đèn flash của phóng viên quốc tế mà không hề bị dày phấn.

img-0680.jpg

Điểm nhấn đôi mắt tối giản, không nhấn nhá phấn mắt quá đậm. Thay vào đó là đường eyeliner mảnh kéo nhẹ ở đuôi mắt kết hợp cùng hàng mi cong vút, tự nhiên, giúp giữ trọn vẹn nét ngây thơ, sắc sảo đan xen đặc trưng của dáng mắt mèo thương hiệu.

img-0683.jpg

Để cân bằng với bộ trang phục đơn sắc, Jennie sử dụng màu son đỏ trầm có độ bóng nhẹ. Sắc son này vừa tạo hiệu ứng đôi môi căng mọng, vừa là điểm nhấn sắc màu duy nhất giúp diện mạo của cô không bị nhạt nhòa giữa dàn khách mời.

