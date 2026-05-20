Bella Hadid khiến các tín đồ thời trang mê mẩn chỉ với một bộ đồ giản đơn

Mai Lâm

HHTO - Giữa thời điểm thời trang mùa Hè đang dần quay trở lại với những phom dáng mềm mại và cảm hứng Boho lãng mạn, Bella Hadid lại một lần nữa khiến thời trang đường phố trở nên đáng ngắm chỉ với một bộ đồ tưởng chừng rất đơn giản.

Xuất hiện trên phố với chiếc váy mini trắng bay bổng kết hợp cùng guốc đế dày màu nâu cổ điển, cô mang đến một công thức phối đồ vừa nữ tính, vừa phóng khoáng mà ai cũng có thể tham khảo ngay cho mùa Hè năm nay.

Điểm nổi bật nhất của bộ trang phục nằm ở chiếc váy mini màu kem với chất liệu mềm rũ, chi tiết ren và tay áo phồng nhẹ. Thiết kế mang hơi hướng cổ điển giúp tổng thể trông mong manh nhưng không quá “bánh bèo”. Phom váy ngắn tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái đúng tinh thần mùa Hè, trong khi những đường bèo ren lại tăng thêm nét thơ mộng và nữ tính. Đây cũng là kiểu váy đang được yêu thích trở lại nhờ làn sóng boho chic aesthetic thập niên 2000.

Thay vì phối cùng sandal mảnh hay ballet flats quen thuộc, Bella lại chọn guốc đế dày bằng da màu nâu caramel. Món đồ này khiến tổng thể trở nên thú vị hơn hẳn. Phần đế gỗ dày mang hơi hướng retro giúp set đồ có chiều sâu và tạo cảm giác “cool girl” rất đặc trưng của Bella Hadid. Đôi guốc không chỉ giúp đôi chân trông dài hơn mà còn cân bằng lại sự mềm mại của chiếc váy mini, tạo nên sự hài hòa giữa nữ tính và cá tính.

Chiếc túi da màu nude đồng điệu với màu guốc cũng là chi tiết đáng học hỏi. Bella không chọn phụ kiện quá nổi bật mà ưu tiên các gam màu trung tính để giữ tổng thể nhẹ mắt. Kiểu tóc xoăn sóng tự nhiên cùng layout makeup trong trẻo càng làm bộ trang phục mang đúng tinh thần mùa Hè: Tự do, lãng mạn và đầy ánh nắng.

Set đồ lần này của Bella Hadid cũng là gợi ý rất dễ ứng dụng.

Chỉ cần một chiếc váy mini trắng, thêm guốc đế dày hoặc clogs mang hơi thở vintage, cộng thêm túi da tông ấm là bạn đã có ngay trang phục xuống phố vừa nổi bật vừa hợp xu hướng.

