MGI All Stars: Hương Giang "bung skill" độc lạ, mặc thiết kế dạ hội nặng 19kg

HHTO - Sự kiện "Welcome All the Stars to Bangkok" trong khuôn khổ cuộc thi MGI All Stars đã diễn ra tối 19/5. Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam - đã có màn thể hiện bất ngờ, người đẹp diện thiết kế dạ hội hoành tráng siêu lấp lánh nặng tới 19kg.

Cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên đã chính thức bắt đầu với sự tham gia của 58 người đẹp đến từ 38 quốc gia.

Sự kiện đầu tiên - Welcome All the Stars to Bangkok - diễn ra hoành tráng, sân khấu được dàn dựng công phu với phần trình diễn của 58 thí sinh theo nhạc nền ca khúc Dark Horse (Katy Perry). Từng người đẹp lần lượt bước ra sân khấu, được xướng tên kèm tuổi và quốc tịch.

Video clip: @WPressOfficial

Hoa hậu Hương Giang "biến hình" trong phần trình diễn bikini.

Hương Giang gây sốc với phần trình diễn với skill dùng "bật lửa". Người đẹp diện set đồ độc đáo của thương hiệu CEM: Chiếc áo đính kết thủ công với hiệu ứng ánh kim chuyển động như những tia sao đêm, kết hợp cùng quần ống loe mang hơi thở thập niên 70, tạo nên tổng thể vừa cổ điển vừa hiện đại.

Nổi bật nhất là chiếc đầm nặng 19kg vô cùng hoành tráng của thương hiệu JoliPoli, được đính kết hàng ngàn viên đá tượng trưng cho hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, rất hợp với tên gọi của cuộc thi MGI All Stars. Hoa hậu Hương Giang bước ra đầy quyền lực, chiếm trọn spotlight của sân khấu, cô là 1 trong 3 người đẹp đoạt giải Stars World Famous Award nhờ giành chiến thắng trong vòng bình chọn đầu tiên của cuộc thi.

Nàng hậu nhận sash mang tên mình và quốc kỳ Việt Nam từ ông Nawat - Chủ tịch tổ chức MGI, Trưởng BTC cuộc thi.