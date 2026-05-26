Zendaya mặc đồ tưởng lệch pha nhưng thật ra bắt trúng tinh thần Hè năm nay

Mai Lâm

HHTO - Zendaya và hội sao Hollywood đang muốn “cho nghỉ hưu tạm thời” những chiếc quần soóc nặng nề. Thay vào đó là boxing shorts mỏng nhẹ, thoáng mát, kiểu dáng thể thao năng động.

Xuất hiện tại after-party của show diễn Cruise 2027 của nhà mốt Louis Vuitton, Zendaya diện nguyên trang phục vừa mới trình diễn từ sàn runway gồm áo khoác da và quần soóc chơi đấm bốc (boxing shorts) vàng chóe. Chiếc quần kiểu võ sĩ với phần lưng bo gân thể thao và chi tiết khóa chồng lớp tạo cảm giác như đang mặc hai chiếc quần cùng lúc. Nghe thì hơi “khó cảm”, nhưng lên người Zendaya lại cực kỳ hợp, tưởng tầm thường nhưng lại là tầm cỡ!

Chiếc áo khoác bomber da có bề mặt texture và đôi heels màu xám khói thanh mảnh đã cân bằng vẻ thể thao của chiếc quần ngắn, mỏng manh. Giúp tổng thể vừa có chất liệu thời trang đường phố, vừa đủ sang để đi tiệc tối.

Điều thú vị là combo “quần thể thao + giày cao gót” tưởng chừng lệch vibe này lại đang rất đúng tinh thần thời trang Hè hiện tại: Thoải mái, dễ mặc nhưng vẫn có điểm nhấn thời trang rõ rệt. Zendaya cũng không phải người duy nhất mê kiểu quần siêu ngắn nâng cấp này. Hội sao cũng không ai còn mặn mà với những bộ đồ ôm sát hay cầu kỳ để đi tiệc nữa, mà thích những món đồ linh hoạt hơn. Kiểu mặc xong có thể đi ăn, đi chơi hay dạo phố với bạn bè đều hợp.

