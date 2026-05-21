Taylor Swift khẳng định "quiet luxury" vẫn còn chỗ đứng trong giới thời trang

Mai Lâm

HHTO - Xuất hiện trên đường phố New York, Taylor Swift lại khiến mạng xã hội bàn tán chỉ với một bộ trang phục cực kỳ tối giản, mang tinh thần "quiet luxury" rất rõ: Thanh lịch, nữ tính nhưng vẫn thể hiện được độ quyền lực.

Điểm nổi bật nhất của set đồ Taylor Swift mặc nằm ở chiếc sơ mi trắng peplum, với phần eo được nhấn bằng thắt lưng đen mảnh. Thiết kế này tạo hiệu ứng tôn dáng cực đẹp, phần vai gọn gàng, eo được định hình rõ hơn, còn tà áo xòe nhẹ giúp tổng thể trông mềm mại và sang hơn hẳn một chiếc sơ mi basic thông thường.

Chiếc sơ mi trắng peplum, với phần eo được nhấn bằng thắt lưng đen mảnh, tạo hiệu ứng tôn dáng cực đẹp.

Taylor phối cùng quần tailored màu beige ống suông rộng. Form quần rũ nhẹ, chạm gần mặt đất tạo cảm giác cao và thanh thoát hơn khi di chuyển. Tổng thể trắng, kem và đen kết hợp với nhau rất sang trọng nhưng không hề phô trương.

Đôi sandal đen tối giản cùng chiếc túi top-handle nhỏ càng làm set đồ có cảm giác gọn gàng hơn mà vẫn đủ nhẹ nhàng cho mùa Hè ở New York.

Tổng thể trắng, kem và đen kết hợp với nhau rất hợp mắt.
Đây là một kiểu trang phục rất dễ ứng dụng ngoài đời thật. Chỉ cần một chiếc sơ mi có điểm nhấn ở eo, quần suông màu trung tính và phụ kiện tối giản là đã có ngay cảm giác thanh lịch kiểu old-money hiện đại mà không cần quá nhiều layer hay logo nổi bật.

#thời trang #Phong cách thời trang tối giản #Xu hướng quiet luxury #Thời trang sao Hollywood #Trang phục thanh lịch hiện đại #Phụ kiện tối giản

