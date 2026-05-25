Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026: Vẻ năng động của nữ sinh Học viện Hàng không

HHTO - Chiều 25/5, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phối hợp cùng Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức Ngày hội Tuyển sinh. Đây không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín hàng đầu, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Nhiều nữ sinh chọn mặc đồng phục tới tham dự Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để thể hiện niềm tự hào về ngôi trường mà họ đang theo học. Các cô gái ghi điểm với tác phong thanh lịch, năng động.

Các nữ sinh chụp ảnh cùng đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Học viện Hàng không Việt Nam được xem là môi trường đào tạo năng động, hiện đại, giàu truyền thống trong lĩnh vực hàng không dân dụng - ngành nghề mang tính hội nhập quốc tế cao.

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam tin tưởng sinh viên của Học viện không chỉ có tri thức, tác phong chuyên nghiệp, mà còn sở hữu sự tự tin, năng động, khả năng hội nhập quốc tế - những yếu tố rất phù hợp với tinh thần của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhiều gương mặt nữ sinh của Học viện Hàng không thu hút bởi vẻ tươi tắn, trong trẻo.