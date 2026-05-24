Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam luôn xem thí sinh như một gia đình

HHTO - Trả lời câu hỏi: "Làm thế nào để các bạn thí sinh rụt rè có thể bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin đặt chân đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026?" Đại diện BTC cuộc thi đã có câu trả lời giúp các thí sinh hoàn toàn yên tâm.

Phát biểu trong Ngày hội Tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Trường Đại học Cửu Long (tỉnh Vĩnh Long), nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết: "Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp nối hành trình của một cuộc thi nhan sắc có lịch sử lâu đời và uy tín bậc nhất Việt Nam.

Từ mái nhà Hoa hậu Việt Nam, nhiều gương mặt xuất sắc đã trưởng thành, trở thành những người đẹp truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Giá trị bền vững của cuộc thi được tạo nên từ việc luôn giữ gìn những chuẩn mực về vẻ đẹp tự nhiên, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.

Với chủ đề Miền Hương Sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục hướng đến việc tìm kiếm những cô gái Việt Nam hội tụ vẻ đẹp của nhan sắc, trí tuệ, văn hóa và khát vọng cống hiến; đồng thời tạo môi trường để các bạn trẻ tự tin thể hiện bản thân, lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng."

Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Thị Huyền Cơ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Bùi Thùy Nhiên cùng MC, Á vương Minh Toại tại thảm đỏ buổi tuyển sinh.

Trả lời câu hỏi về việc Hoa hậu Việt Nam làm thế nào để giữ được bản sắc riêng giữa thời điểm có quá nhiều cuộc thi sắc đẹp hiện nay, nhà báo Trần Thị Thu Hà cho biết:

Cuộc thi vẫn luôn kiên định với những giá trị đã theo đuổi suốt gần 40 năm qua. Theo nhà báo Trần Thị Thu Hà, trong khi nhiều cuộc thi xuất hiện khiến khán giả đôi khi khó phân biệt các danh hiệu, Hoa hậu Việt Nam vẫn giữ được vị thế riêng nhờ lịch sử lâu đời và định hướng rõ ràng.

Đặc biệt, điều làm nên nét riêng của Hoa hậu Việt Nam chính là tiêu chí “vẻ đẹp nguyên bản” - thí sinh không can thiệp thẩm mỹ và được khuyến khích tự tin với vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Sinh viên Trường Đại Học Cửu Long khoe sắc tại Ngày hội Tuyển sinh.

Với câu hỏi tiếp theo: "Làm thế nào để các bạn thí sinh rụt rè có thể bước ra khỏi vùng an toàn, tự tin đặt chân đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026?"

Nhà báo Trần Thị Thu Hà nói: "Những chia sẻ của các hoa hậu, người đẹp tại các Ngày hội Tuyển sinh chính là nguồn động lực để các bạn trẻ mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Hoa hậu Việt Nam là nơi để các thí sinh trưởng thành, được trải nghiệm, được cống hiến và làm nhiều điều ý nghĩa cho xã hội. Đồng thời, ban tổ chức luôn xem các thí sinh như một gia đình, không chỉ đồng hành trong khuôn khổ cuộc thi mà còn trên chặng đường phát triển lâu dài sau này."