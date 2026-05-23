Xu hướng giày sneaker trắng chứng minh món đồ kinh điển này không hề nhàm chán

HHTO - Giày sneaker trắng vô cùng đa năng, có thể phối với bất cứ thứ gì và tồn tại qua mọi mùa thời trang. Nhưng đôi khi, chúng có thể trông hơi nhàm chán nên các nhà mốt đã nâng trình cho chúng bằng những chi tiết mới.

Phối thêm lưới

Chi tiết lưới năm ngoái bùng lên và vẫn giữ được nhiệt đến tận bây giờ. Những kiểu giày truyền thống được phối thêm lưới trở nên hiện đại hơn, mới mẻ và thú vị hơn.

Về mặt chức năng, một đôi giày có thiết kế lưới sẽ giúp đôi giày nhẹ hơn, thoáng khí và mát chân. Về mặt phong cách, chất liệu này tạo thêm kết cấu, mang lại chút điểm nhấn cho đôi giày sneaker trắng quen thuộc.

Đế giày đan sợi rafia/ sợi rơm cói

Giày thể thao Espadrille đã nổi lên như một xu hướng mới và đang được chú ý trong làng thời trang. Chúng mang lại cảm giác bất ngờ và phá tan đi sự đơn điệu của những đôi sneaker trắng truyền thống.

Chi tiết đan sợi rafia hay sợi rơm thành dải dây thừng ở phần đế tạo cảm giác du mục nhẹ nhàng, khiến chúng ta liên tưởng đến những chuyến đi khám phá thiên nhiên.

Điểm nhấn lấp lánh

Trang trí đôi giày thể thao với chi tiết kim loại bạc trắng sáng, hoặc đính đá lấp lánh, mang đến vẻ ngoài nổi bật và đậm chất tiệc tùng.

Từ ý tưởng phối thêm charm, đeo trang sức cho giày, các nhà mốt cho ra mắt những đôi giày thể thao thiết kế độc đáo, đính đá quý và ngọc trai một cách sáng tạo và đầy tính thẩm mỹ.