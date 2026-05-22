Show Louis Vuitton Cruise 2027: Soái tỷ Lưu Diệc Phi gây sốt, Zendaya được ưu ái

HHTO - Tại show Louis Vuitton Cruise 2027, Anne Hathaway hội ngộ "đồng nghiệp cũ" Emily Blunt với hai phong cách đối lập. Zendaya lăng xê thiết kế "nóng hổi" mới được ra mắt vài tiếng. Lưu Diệc Phi có màn lột xác ngoạn mục.

Show diễn ra mắt BST Cruise 2027 của Louis Vuitton tổ chức tại bảo tàng Frick Collection, thành phố New York. Bên cạnh các thiết kế mới, sự đổ bộ của dàn đại sứ, bạn thân thương hiệu là chủ đề nóng giúp chỉ số truyền thông của sự kiện tăng vọt.

Felix Stray Kids duy trì phong độ thời tranh ổn định trong lần trở lại mới nhất. Chàng thơ mặc bộ âu phục đen với hai hàng khuy to bản lạ mắt từ BST Fall 2026.

Như mọi khi, Zendaya vẫn là cái tên thu hút mọi ống kính truyền thông tại show diễn mới nhất của nhà mốt Louis Vuitton. Nữ đại sứ diện đầm lụa lệch vai tông màu bạc có đường xếp nếp điệu nghệ, khoe trọn đôi chân săn chắc đáng mơ ước.

Tại after party, nữ chính The Drama đổi sang bộ cánh phong cách năng động. Các tín đồ thời trang phát hiện ra đây là thiết kế vừa được "trình làng" trên sàn runway ít giờ trước.

Âu Dương Na Na nổi bật tại show diễn Cruise 2027 nhờ lựa chọn bộ cánh mang tinh thần Gen Z tươi mới.

Ít ngày sau thảm đỏ Cannes, siêu mẫu Ho Yeon tiếp tục có tạo hình thời trang ấn tượng cùng nhà mốt Louis Vuitton. Sao phim Squid Game toát ra khí chất slay ngút ngàn trong áo khoác da bóng oversized, lấp ló bên trong là lớp áo lưới xuyên thấu. Cô chọn quần nhung bóng, xách túi monogram để hoàn thiện diện mạo thời thượng.

Anne Hathaway "nhập vai" nhà báo Andy Sachs trong The Devil Wears Prada 2 đến dự show diễn Cruise 2027 của Louis Vuitton. Nữ chính hội ngộ Emily Blunt - người "đồng nghiệp cũ" ghi điểm với tạo hình quyền lực.

Emma Stone theo đuổi tinh thần tối giản, thanh lịch, cô cầm theo túi trunk cỡ nhỏ.

Lưu Diệc Phi gây sốt khi lột xác khỏi phong cách nữ tính thường thấy tại các show Louis Vuitton. Nữ đại sứ người Trung hóa "soái tỷ" trong bộ vest đen tuyền phối cổ lông kết hợp áo yếm xẻ sâu, quần ống rộng và giày mũi vuông. Cô không đeo trang sức, mà chọn mẫu túi xách tông xanh lá để tạo điểm nhấn thị giác.

Cư dân mạng xứ Trung dành nhiều lời khen tới diện mạo của "nữ tổng tài", đặc biệt là kiểu tóc ướt (wet hair) vuốt ngược tôn lên cấu trúc xương mặt, đường viền hàm sắc bén của cô. Dưới ống kính "hung thần" Getty Images, Lưu Diệc Phi duy trì khí chất sắc sảo, không có nhiều khác biệt so với hình ảnh được đăng tải từ studio.