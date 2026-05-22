"Quý cô" Jisoo diện thiết kế Dior chưa ra mắt, gây bàn tán vì kiểu tóc lạ

MIDI

HHTO - Nàng thơ Jisoo được ưu ái thiết kế chưa ra mắt của Dior tại sự kiện ở Hong Kong. Tạo hình gợi nhớ tới bản phối "bồi bàn" hồi Paris Fashion Week năm ngoái nhưng nhận phản hồi trái ngược.

Sau chuỗi sự kiện quốc tế, Jisoo tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại pop-up store của Dior ở The Landmark (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 21/5. Với tư cách Đại sứ Toàn cầu của nhà mốt Pháp, chị cả BLACKPINK thu hút hàng nghìn người hâm mộ có mặt quanh khu vực tổ chức sự kiện. Không khí náo nhiệt đến mức nhiều người qua đường ví von sự kiện chẳng khác một mini concert của nữ thần tượng.

Tại sự kiện khai trương, chủ nhân bản hit Flower được ưu ái diện mẫu váy xám không tay chưa được ra mắt của nhà mốt Dior. Thiết kế dáng midi kín đáo, được tô điểm bởi chi tiết đính kết hoa nổi ở thân váy.

Nữ idol phối thêm thắt lưng da đen khóa vàng bản nhỏ để tạo điểm nhấn vòng eo, kết hợp cùng giày slingback cao gót mũi nhọn và túi Lady Dior mini màu trắng. Cách phối phụ kiện giúp Jisoo giữ được vẻ sang trọng, đồng thời tạo hiệu ứng tương phản nhẹ trên nền gam màu trung tính khá trầm.

Nữ đại sứ tỏa sáng cùng lối trang điểm mịn lì, thực hiện bởi chuyên gia Hui-jung Hwang. Đây cũng là makeup artist từng đồng hành cùng cô tại LHP Cannes 2026 và nhiều chiến dịch của Dior Beauty.

Kiểu tóc khác lạ của nữ idol trở thành chủ đề được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Jisoo BLACKPINK chọn kiểu tóc búi kết hợp ruy băng đen, mang tinh thần quý phái pha chút cảm hứng retro. Trong khi nhiều người khen ngợi lần làm mới phong cách này của Jisoo, một bộ phận khán giả lại cho rằng kiểu tóc khiến cô có phần đứng tuổi.

Giao diện lần này của Jisoo cũng gợi lại ký ức về bộ trang phục gây tranh cãi dữ dội tại Paris Fashion Week Xuân Hè 2026 năm ngoái. Cùng diện trang phục gam màu trung tính, phần thể hiện của Jisoo tại sự kiện ở Hong Kong được đánh giá thuyết phục hơn.

Khí chất trưởng thành cùng thần thái tự tin giúp cô “gánh” được kiểu thiết kế vốn dễ tạo cảm giác già dặn. Nhiều tín đồ thời trang nhận xét concept lần này giúp nữ idol thể hiện rõ phong cách trí thức, cổ điển nhưng vẫn mang tinh thần đặc trưng mà Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson đang xây dựng cho Dior.

Sự chuyển mình của nữ idol trong lĩnh vực thời trang diễn ra theo hướng thông minh. Thay vì theo đuổi hình ảnh táo bạo hay cố gắng “lột xác”, chị cả BLACKPINK ghi điểm với vẻ mặn mà, trưởng thành qua thần thái, phom dáng, bảng màu thiết kế.

Vài ngày trước, Jisoo BLACKPINK có khoảnh khắc tỏa sáng trước ống kính truyền thông quốc tế tại show Dior Cruise 2027. Chào sân tại Met Gala 2026, Jisoo "về đích" với chỉ số truyền thông MIV thứ hai toàn dàn sao, tạo ra 19,1 triệu USD. Bộ đầm dạ hội tông hồng đính kết cầu kỳ, được thiết kế riêng bởi Giám đốc Sáng tạo Johnathan Anderson giúp “hoa hậu Hàn Quốc” liên tục lọt top mặc đẹp bởi hàng loạt các tạp chí thời trang quốc tế.

Cả hai phong cách trang điểm gây sốt đều được thực hiện bởi Pony - chuyên viên nổi tiếng từ năm 2015 với danh xưng "phù thủy makeup", có 8,4 triệu followers Instagram.

