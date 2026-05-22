Thí sinh không phải nộp bất kỳ chi phí nào khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Khi được hỏi về việc hỗ trợ thí sinh trong quá trình thi sắc đẹp, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết qua nhiều mùa hoa hậu, đồng hành với nhiều thí sinh, bà nhận thấy đây là điều nhiều thí sinh băn khoăn nhất.

Chiều 21/5, Ngày hội tuyển sinh lần thứ 2 của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã diễn ra tại Đại học Phenikaa (Hà Nội), thu hút hàng trăm nữ sinh tham gia. Tại sự kiện, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong - Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, đại diện ban tổ chức cho biết đến với Hoa hậu Việt Nam, thí sinh có được nhiều trải nghiệm thú vị ngoài việc tham gia các vòng thi.

Đầu tiên, thí sinh có thể đi đến mọi miền Tổ quốc, học hỏi thêm nhiều điều và có được thêm nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Thí sinh cũng có cơ hội gặp gỡ nhiều người từng trải, có kinh nghiệm và lan tỏa giá trị tích cực. Thông qua những lần gặp gỡ đó, thí sinh học hỏi thêm được nhiều bài học quý giá và tỏa sáng tùy theo năng lực của từng người.

Bên cạnh đó, các cô gái cũng có cơ hội cọ xát để xem xã hội vận hành thế nào, tiếp xúc với thực tế cuộc sống và chứng kiến những mảnh đời khác nhau. Nhờ đó, họ có được định hướng lựa chọn tương lai. Cuối cùng, nhà báo Thu Hà cam kết thí sinh không mất bất kỳ chi phí nào khi tham gia cuộc thi. Họ chỉ cần chăm chỉ luyện tập, trải nghiệm và tỏa sáng.

Giống như các mùa thi trước đó, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ đài thọ toàn bộ ăn ở đi lại, trang phục - đảm bảo tính công bằng, bình đẳng cho tất cả thí sinh từ vòng Chung khảo đến Chung kết. Với chủ đề Miền Hương Sắc, cuộc thi năm nay tiếp tục lan tỏa những giá trị truyền thống, hiện đại và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Việt Nam.

