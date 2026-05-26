Taylor Swift và nữ chính Bridgerton 2 không hẹn mà cùng diện "cả cây trắng"

HHTO - Có những xu hướng cứ hễ mùa Hè đến là tự động quay trở lại, điển hình nhất là "all white" - đồ trắng toàn tập. Bằng chứng là trong một tuần vừa qua, các ngôi sao US&UK đã xuất hiện trong những outfit monochrome trắng tinh khôi.

Từ trước đến nay, màu trắng vốn gắn liền với hình ảnh về cuộc sống thong dong, thư thả. Mặc đồ trắng vào mùa Hè còn được xem là dấu hiệu của người trong giới giàu sang, có thời gian tận hưởng cuộc sống. Bởi ai mặc nguyên cây trắng xuống phố cũng tạo cảm giác rất tự tin, kiểu như họ chẳng hề bận tâm chuyện quần áo dễ bám bẩn hay lem màu. Thay vào đó là năng lượng của những buổi dạo phố chậm rãi, cà phê chiều hay kỳ nghỉ mùa Hè đầy nắng.

All white outfit mang tinh thần sang trọng và thư thái rất riêng. Với bảng màu trắng kem, ivory, off-white hay màu vỏ trứng, đây cũng là những gam màu luôn xuất hiện trong tủ đồ mùa Hè của các cô gái yêu thời trang, vì vừa dễ phối vừa tạo cảm giác thanh lịch mà không cần quá cầu kỳ.

Xuất hiện tại New York, Taylor Swift chọn một chiếc váy trắng cổ cao tay dài xếp ly của Retrofête. Cô phối cùng túi mini của Dior và giày slingback từ Gucci - tổng thể vừa cổ điển vừa sang trọng đúng tinh thần "quiet luxury" vẫn đang được yêu thích.

Cùng tuần đó, nữ diễn viên Simone Ashley (nổi tiếng với vai Kate Sharma trong loạt phim đình đám Bridgerton) lại mang đến cảm giác thoải mái hơn khi xuất hiện tại khách sạn Martinez trong khuôn khổ LHP Cannes.

Nữ diễn viên The Devil Wears Prada 2 diện váy tank dress dệt kim màu trắng từ Toteme, khoác ngoài trench satin màu kem rủ nhẹ và hoàn thiện trang phục bằng đôi Mary Jane slingback màu đen tạo điểm nhấn tinh tế.

Còn diễn viên Alix Earle (chủ yếu hoạt động với vai trò người sáng tạo nội dung mạng xã hội và là người có sức ảnh hưởng trên mạng) lại chọn hướng gợi cảm hiện đại với váy midi trắng cut-out hai bên eo. Cô phối cùng giày pointed-toe và kính đen khổ lớn để tạo độ tương phản cá tính.