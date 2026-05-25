Hoa hậu Hà Trúc Linh tiếp sức cho thí sinh đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2026

JEANIE - Ảnh: BTC

HHTO - Chiều 25/5, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân tham dự sự kiện Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại Học viện Hàng không Việt Nam ở TPHCM. Hai người đẹp chọn trang phục gam trắng thanh lịch, dành nhiều lời khuyên thiết thực cho các bạn sinh viên.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân khoe nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ sự kiện Ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tại Học viện Hàng không Việt Nam chiều 25/5.

Hoa hậu Hà Trúc Linh chia sẻ cảm xúc hào hứng khi tham gia ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Hàng không Việt Nam: "Tôi cảm nhận rõ sự tự tin, năng động của các bạn nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam khi đến với buổi tuyển sinh hôm nay."

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Hoàng Mỹ Vân.

Sự kiện tuyển sinh không chỉ là dịp để các bạn sinh viên tìm hiểu về cuộc thi sắc đẹp uy tín, giàu truyền thống và danh giá hàng đầu cả nước, mà còn là cơ hội để các nữ sinh tự tin thể hiện bản thân, chinh phục những giới hạn mới và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.

Tại sự kiện, Hà Trúc Linh và Mỹ Vân trực tiếp chia sẻ kỷ niệm, bài học kinh nghiệm trong quá trình tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Đó là những câu chuyện truyền cảm hứng, khích lệ các cô gái có mong muốn vượt lên rào cản bản thân để tỏa sáng ở sân chơi nhan sắc uy tín, danh giá nhất quốc gia.

JEANIE - Ảnh: BTC
#Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hà Trúc Linh #Nguyễn Hoàng Mỹ Vân #tuyển sinh #Học viện Hàng không #Miền Hương Sắc

