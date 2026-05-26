Show Chanel ở Seoul: Ngô Thanh Vân thanh lịch, Martin - Keonho CORTIS chưa đủ "wow"

HHTO - Đại diện Việt Nam duy nhất tại buổi re-show Métiers d’art 2026 - Ngô Thanh Vân được truyền thông Hàn khen ngợi. Các nàng thơ Kim Go Eun, Go Youn Jung, Quế Luân Mỹ "mỗi người một vẻ" gây thương nhớ.

Sau hơn 1 thập kỷ, thương hiệu Chanel trở lại Hàn Quốc, tổ chức show replica Métiers d’art 2026. Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy lần đầu tiên mang các sáng tạo mới nhất giới thiệu tại không gian Centre Pompidou Hanwha Seoul. Sự kiện thu hút sự quan tâm từ các tín đồ thời trang bởi sự đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đình đám.

Đại diện Việt Nam duy nhất - Ngô Thanh Vân mang tới diện mạo gợi nhớ tinh thần quý cô cổ điển kiểu Pháp nhưng được tiết chế theo hướng hiện đại. Truyền thông Hàn Quốc dành lời khen cho “vẻ quyến rũ thanh lịch” của mỹ nhân Việt trong bản phối sắc xanh pastel.

Tại tiệc chào mừng tối hôm trước, sao phim The Old Guard có khoảnh khắc chung khung hình cùng G-Dragon gây sốt.

Ảnh hậu Quế Luân Mỹ diện bộ đồ chất liệu tweed nhiều màu được xử lý theo hướng mềm rủ, tạo hiệu ứng thị giác thú vị. Mỹ nhân xứ Đài chọn kính mát, tóc pixie để hoàn thiện tạo hình sắc sảo.

Sau nhiều năm đồng hành với nhà mốt hoa trà, Kim Go Eun ngày càng được đánh giá cao nhờ khả năng mặc đẹp theo hướng tối giản nhưng vẫn có dấu ấn riêng.

Tại sự kiện re-show, sao phim The Price of Confession nổi bật trong trang phục tông đỏ đô. Tổng thể bản phối mang tinh thần cổ điển, tạo điểm nhấn ở các đường xếp ly lạ mắt trên thân váy.

Nàng thơ Go Youn Jung diện đầm len đen xuyên lưới với phom dáng ôm nhẹ cơ thể, kết hợp layout tóc búi thấp và lớp trang điểm trong suốt. Nhan sắc "không tỳ vết" của nữ diễn viên qua ống kính truyền thông tiếp tục trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội Hàn Quốc.

Kim Min Ha tỏa sáng nhờ thiết kế đầm gam tím pastel dịu mắt. Nữ diễn viên chọn chân váy quấn chất liệu da, trang sức vàng gold tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn có chút phá cách. Kiểu tóc uốn retro nhẹ, màu son đỏ giúp tạo hình mang hơi hướng điện ảnh Hàn Quốc thập niên cũ.

Tilda Swinton tiếp tục là nhân vật thu hút sự chú ý lớn trên hàng ghế đầu. Nữ diễn viên người Anh xuất hiện với mái tóc bạch kim đặc trưng cùng thiết kế đầm tua rua trắng ánh bạc mang hơi hướng avant-garde. Không cần quá nhiều phụ kiện, thần thái lạnh và phong cách phi giới tính vẫn giúp bà trở thành biểu tượng của nhà mốt Pháp suốt nhiều năm qua.

Kazuha LE SSERAFIM ghi điểm mạnh mẽ trong lần dự show Chanel mới nhất. Cách phối màu tương phản nhẹ giúp diện mạo của nữ idol trẻ trung hơn, tránh cảm giác đứng tuổi thường thấy ở chất liệu tweed kinh điển.

Fashionista Irene Kim lăng xê bộ suit tweed ánh vàng, phom dáng hạ eo - một trong những bộ cánh "ăn khách" nhất từ BST Xuân Hè 2026 của thương hiệu.

Trong khi đó, dàn khách mời nam tại sự kiện lại ưu ái các gam màu trung tính, tối giản.

Hong Kyung (trái) gây chú ý trong hình ảnh bụi bặm, có chút nổi loạn khi mặc áo khoác biker phối quần denim. Chàng thơ Park Seo Jun (phải) được khen ngợi cân bằng tốt giữa vẻ lịch lãm và phong trần khi phối blazer kem cùng áo dệt kim màu đỏ rượu vang.

Hai "mảnh" CORTIS là Martin và Keonho mang tới màu sắc trẻ trung hơn cho show diễn. Bộ đôi chọn công thức phối đồ denim oversized kết hợp cardigan và áo tweed theo tinh thần casual luxury. Một số ý kiến cho rằng tạo hình của cả hai chưa thực sự bùng nổ so với kỳ vọng, đồng thời xu hướng quần tụt được lăng xê liên tục cũng gây tranh cãi vì bị xem là thiếu gọn gàng trong không gian thời trang cao cấp.

Hai nam tân binh có khoảnh khắc tương tác đáng chú ý cùng Tilda Swinton và Kazuha LE SSERAFIM. Cư dân mạng đánh giá Martin và Keonho thể hiện sự tự tin, trưởng thành dù tuổi đời còn trẻ, đặc biệt khi được xếp ngồi cạnh Tilda Swinton - một trong những biểu tượng nghệ thuật có ảnh hưởng lớn nhất với Chanel hiện nay.

Ba đại diện đến từ Thái Lan gồm Baipor Thitiya, Ally Achiraya Nitibhon, Est Supha duy trì phong độ thời trang ổn định từ tiệc welcome party tới sự kiện chính thức.