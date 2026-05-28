Vì sao tạo hình mới nhất của Jennie và Jisoo BLACKPINK gây tranh cãi?

HHTO - Sau màn xuất hiện gây chấn động truyền thông của Jennie tại show Chanel mới nhất, Jisoo bất ngờ bị kéo vào so sánh về định hướng phong cách thời trang.

Cộng đồng người hâm mộ K-Pop trên mạng xã hội X đang bùng nổ tranh cãi vì một bài viết viral so sánh về diện mạo của Jisoo và Jennie tại các sự kiện thời trang gần đây. Bài đăng đặt hình ảnh của hai "mảnh" BLACKPINK cạnh nhau.

Trong đó, Jennie lăng xê thiết kế từ BST BST Cruise 2027 của thương hiệu Chanel vừa mới ra mắt cuối tháng 4 vừa qua. Tạo hình của nữ đại sứ tại show Chanel ở Seoul gợi nhớ tới phong cách của các minh tinh Hollywood thập niên 1960.

Về phía Jisoo, cô dự sự kiện pop-up store của Dior tại Hong Kong gần 1 tuần trước. Nữ đại sứ diện thiết kế đầm midi xám kín đáo chưa được ra mắt của nhà mốt, tô điểm với thắt lưng da đen khóa vàng bản nhỏ, xách túi Lady Dior mini màu trắng. Chị cả BLACKPINK chọn lối trang điểm mịn lì, gây chú ý với kiểu tóc búi kết hợp ruy băng lạ mắt.

Hai tạo hình được đặt lên bàn cân so sánh khi có nhiều điểm tương đồng ở tông màu trung tính chủ đạo, kiểu trang điểm tối giản cũng như mang tinh thần cổ điển, sang trọng. Tuy nhiên, hai diện mạo cũng dấy lên tranh cãi vì có sự đối lập giữa mức độ táo bạo trong lựa chọn trang phục của hai thành viên BLACKPINK.

Từ đây, một bài đăng trên X châm ngòi cho làn sóng tranh cãi. Tài khoản này viết: “Jisoo thực sự cần phải thay đổi lối suy nghĩ, phong cách bảo thủ kiểu Hàn Quốc này. Cô ấy 30 tuổi nhưng lại ăn diện như bà già”. Chỉ sau khoảng 15 giờ, bài đăng thu hút hơn nửa triệu lượt xem. Số lượng lượt repost và bình luận tranh luận đẩy bài viết thành chủ đề trending trên nền tảng này.

Một bộ phận cư dân mạng đồng tình với quan điểm cho rằng hình ảnh của Jisoo thiếu sự đột phá. Theo nhóm ý kiến này, Jennie là "con tướng" thời trang mạnh hơn, dẫn đầu xu hướng. Họ nhận định phong cách táo bạo giúp nàng thơ Chanel dễ tạo hiệu ứng truyền thông và phù hợp với môi trường thời trang quốc tế đang ưu tiên sự nổi bật. Một số bình luận thậm chí nhận xét Jisoo BLACKPINK đang duy trì hình tượng quá an toàn dù đã bước sang tuổi 30.

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ bênh vực Jisoo và cho rằng phong cách thanh lịch mới chính là điểm đặc trưng giúp cô khác biệt trong bộ tứ BLACKPINK. Không ít ý kiến nhận xét nữ thần tượng mang khí chất old money - thuật ngữ chỉ gu thẩm mỹ sang trọng, kín đáo gắn với tầng lớp thượng lưu lâu đời. Hình ảnh này cũng phù hợp định hướng của Dior, nhà mốt mà Jisoo đang đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu.

Các tín đồ thời trang cũng chỉ ra rằng Jisoo đang có bước chuyển về phong cách "chậm mà chắc". Qua từng lần xuất hiện, nàng thơ xứ Hàn cho thấy sự tự tin hơn trong cách tạo dáng hay lựa chọn trang phục.

So với các thành viên cùng nhóm, chị cả BLACKPINK "chào sân" Met Gala hay LHP Cannes muộn hơn nhưng vững vàng, vẫn tạo hiệu ứng truyền thông ổn định và ít gây tranh cãi về diện mạo.

Cư dân mạng cũng cho rằng việc liên tục so sánh phái nữ dựa trên mức độ hở bạo là một cách nhìn phiến diện, mang tư tưởng "nữ quyền độc hại". Một số bình luận nhấn mạnh rằng việc lựa chọn ăn mặc kín đáo không đồng nghĩa với lỗi thời hay thiếu tự tin.

Cuộc tranh luận lần này cũng phản ánh định hướng hình ảnh khác biệt mà các thành viên BLACKPINK theo đuổi kể từ khi "ra riêng". IT Girl Jennie chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Âu Mỹ, liên tục dẫn đầu xu hướng với những thiết kế phá cách. Jisoo trung thành với vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch, phù hợp thị hiếu công chúng Hàn Quốc. Chính sự khác biệt này được xem là yếu tố giúp BLACKPINK duy trì sức hút riêng.