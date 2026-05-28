Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao tạo hình mới nhất của Jennie và Jisoo BLACKPINK gây tranh cãi?

MIDI

HHTO - Sau màn xuất hiện gây chấn động truyền thông của Jennie tại show Chanel mới nhất, Jisoo bất ngờ bị kéo vào so sánh về định hướng phong cách thời trang.

Cộng đồng người hâm mộ K-Pop trên mạng xã hội X đang bùng nổ tranh cãi vì một bài viết viral so sánh về diện mạo của Jisoo và Jennie tại các sự kiện thời trang gần đây. Bài đăng đặt hình ảnh của hai "mảnh" BLACKPINK cạnh nhau.

chanel-seoul-2026-jennie-bp.jpg
jisoo-dior-hongkong.jpg

Trong đó, Jennie lăng xê thiết kế từ BST BST Cruise 2027 của thương hiệu Chanel vừa mới ra mắt cuối tháng 4 vừa qua. Tạo hình của nữ đại sứ tại show Chanel ở Seoul gợi nhớ tới phong cách của các minh tinh Hollywood thập niên 1960.

Về phía Jisoo, cô dự sự kiện pop-up store của Dior tại Hong Kong gần 1 tuần trước. Nữ đại sứ diện thiết kế đầm midi xám kín đáo chưa được ra mắt của nhà mốt, tô điểm với thắt lưng da đen khóa vàng bản nhỏ, xách túi Lady Dior mini màu trắng. Chị cả BLACKPINK chọn lối trang điểm mịn lì, gây chú ý với kiểu tóc búi kết hợp ruy băng lạ mắt.

jisoo-dior-hong-kong-210226-1.jpg
metiers-dart-2026-seoul-show-2-jennie-blackpink-w.jpg

Hai tạo hình được đặt lên bàn cân so sánh khi có nhiều điểm tương đồng ở tông màu trung tính chủ đạo, kiểu trang điểm tối giản cũng như mang tinh thần cổ điển, sang trọng. Tuy nhiên, hai diện mạo cũng dấy lên tranh cãi vì có sự đối lập giữa mức độ táo bạo trong lựa chọn trang phục của hai thành viên BLACKPINK.

jennie-jisoo-2-5201.png

Từ đây, một bài đăng trên X châm ngòi cho làn sóng tranh cãi. Tài khoản này viết: “Jisoo thực sự cần phải thay đổi lối suy nghĩ, phong cách bảo thủ kiểu Hàn Quốc này. Cô ấy 30 tuổi nhưng lại ăn diện như bà già”. Chỉ sau khoảng 15 giờ, bài đăng thu hút hơn nửa triệu lượt xem. Số lượng lượt repost và bình luận tranh luận đẩy bài viết thành chủ đề trending trên nền tảng này.

dior-cruise-2027-jisoo-blackpink-123k.jpg
chanel-seoul-2026-jennie-stage.jpg

Một bộ phận cư dân mạng đồng tình với quan điểm cho rằng hình ảnh của Jisoo thiếu sự đột phá. Theo nhóm ý kiến này, Jennie là "con tướng" thời trang mạnh hơn, dẫn đầu xu hướng. Họ nhận định phong cách táo bạo giúp nàng thơ Chanel dễ tạo hiệu ứng truyền thông và phù hợp với môi trường thời trang quốc tế đang ưu tiên sự nổi bật. Một số bình luận thậm chí nhận xét Jisoo BLACKPINK đang duy trì hình tượng quá an toàn dù đã bước sang tuổi 30.

jisoo-eyes-closed-12t.jpg
jisoo-dior-12.jpg

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ bênh vực Jisoo và cho rằng phong cách thanh lịch mới chính là điểm đặc trưng giúp cô khác biệt trong bộ tứ BLACKPINK. Không ít ý kiến nhận xét nữ thần tượng mang khí chất old money - thuật ngữ chỉ gu thẩm mỹ sang trọng, kín đáo gắn với tầng lớp thượng lưu lâu đời. Hình ảnh này cũng phù hợp định hướng của Dior, nhà mốt mà Jisoo đang đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu.

Các tín đồ thời trang cũng chỉ ra rằng Jisoo đang có bước chuyển về phong cách "chậm mà chắc". Qua từng lần xuất hiện, nàng thơ xứ Hàn cho thấy sự tự tin hơn trong cách tạo dáng hay lựa chọn trang phục.

jisoo-met.jpg

So với các thành viên cùng nhóm, chị cả BLACKPINK "chào sân" Met Gala hay LHP Cannes muộn hơn nhưng vững vàng, vẫn tạo hiệu ứng truyền thông ổn định và ít gây tranh cãi về diện mạo.

Cư dân mạng cũng cho rằng việc liên tục so sánh phái nữ dựa trên mức độ hở bạo là một cách nhìn phiến diện, mang tư tưởng "nữ quyền độc hại". Một số bình luận nhấn mạnh rằng việc lựa chọn ăn mặc kín đáo không đồng nghĩa với lỗi thời hay thiếu tự tin.

metiers-dart-2026-seoul-8.jpg
paris-fashion-week-dior-fw26-jisoo-blackpink-33hj.jpg

Cuộc tranh luận lần này cũng phản ánh định hướng hình ảnh khác biệt mà các thành viên BLACKPINK theo đuổi kể từ khi "ra riêng". IT Girl Jennie chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Âu Mỹ, liên tục dẫn đầu xu hướng với những thiết kế phá cách. Jisoo trung thành với vẻ đẹp nữ tính và thanh lịch, phù hợp thị hiếu công chúng Hàn Quốc. Chính sự khác biệt này được xem là yếu tố giúp BLACKPINK duy trì sức hút riêng.

hht1482-coverfb.jpg
MIDI
#BLACKPINK #Jennie #Jisoo #BLACKPINK tranh cãi #Chanel #Dior #so sánh phong cách

Xem thêm

Cùng chuyên mục