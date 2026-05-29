Quán Nhà Haha: Jun Phạm lo lắng chuyện bếp núc, Ngọc Thanh Tâm vẫn miệt mài lột tỏi?

HHTO - Sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ, nhà sản xuất vừa chính thức xác nhận giữ nguyên đội hình 5 thành viên của "Gia đình Haha". Tất cả sẽ tiếp tục bước vào hành trình vận hành "Quán nhà Haha".

Sự trở lại của dàn cast Jun Phạm, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm, Rhymastic và Duy Khánh được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện gần gũi, những tiếng cười thân thuộc cùng hành trình khám phá các hương vị rất Việt - nơi mỗi món ăn phục vụ tại quán là một câu chuyện kể sống động về phong tục và đời sống tinh thần của người dân bản địa. Bên dưới bài đăng công bố dàn cast, khán giả yêu thích chương trình háo hức bình luận: "Không biết Duy Khánh đã phân biệt được đường với muối, lá giang với lá é, hành với hẹ, bầu với bí... chưa?", "Vui quá vì đầy đủ 5 anh em trở lại với Quán Nhà Haha", "Nôn nao tới tháng 10 phát sóng quá, anh cả Jun Phạm lại chuẩn bị vô bếp"...

Chương trình dự kiến kéo dài 7 ngày ở mỗi chặng, nơi các nghệ sĩ phải trực tiếp đối mặt với loạt bài toán vận hành quán ăn hay homestay (từ đi chợ, nấu nướng, quản lý chi tiêu cho đến việc tham gia lao động đồng áng, chăn nuôi, đánh bắt cùng người dân địa phương). Sự thay đổi này cũng đặt nhiều trọng trách lên vai mỗi thành viên. Nếu "bếp trưởng" Jun Phạm lo lắng về chuyên môn ẩm thực, thì khán giả đang vô cùng tò mò liệu "thần đồng toán học" Rhymastic sẽ quản lý chi tiêu thế nào, Bùi Công Nam sẽ xoay sở ra sao với các công việc chân tay, hay Ngọc Thanh Tâm liệu có được "nâng cấp tay nghề" sau một mùa chỉ chuyên tâm... lột tỏi.

Là người gánh vác phần bếp núc ở mùa trước, Jun Phạm không giấu được sự hoang mang: “Thú thật là tôi rất hoang mang. Năm ngoái mới ở quy mô gia đình thôi mà nấu ăn đã cảm giác như một ngày làm ba cái đám giỗ rồi. Năm nay đổi tên thành Quán nhà Haha, nếu quán mà đông khách quá thì ai nấu cũng là rất là lo, thực sự rất lo. Nhưng tôi cũng hy vọng sau một năm, bốn đứa em đã tự nâng cấp tay nghề, đặc biệt là Ngọc Thanh Tâm, mong em ấy chuyển qua phụ tôi chiên xào nấu nướng luôn chứ đừng chỉ lột tỏi nữa”.

Trong khi đó, Duy Khánh cũng tự lường trước "số phận" của mình khi đụng vào bếp núc: “Mùa trước tôi vụng về nên đã bị anh Jun đánh khá nhiều rồi. Mùa này đụng vào quán ăn, bát đĩa nhiều, tôi chỉ sợ mình hậu đậu làm đổ bể rồi lại bị anh Jun "tác động vật lý" nhiều hơn thôi. Nhưng dẫu sao, phương châm của tôi tại chương trình này vẫn là: Đi một ngày đàng, ăn một sàng đồ ăn!”.

Thông qua việc quảng bá nông sản, ẩm thực và văn hóa bản địa, Quán Nhà Haha kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo ra hiệu ứng tích cực cho du lịch và mở ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương sau khi đoàn phim kết thúc ghi hình.