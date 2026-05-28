DILLAN, KIMLONG, Xuân Định KY và WEAN sẽ tung chiêu gì ở Tinh Hà “Say Hi”?

HHTO - NSX Tinh Hà “Say Hi” tiếp tục công bố thêm 4 nghệ sĩ gồm: WEAN, DILLAN, KIMLONG và Xuân Định KY. Không đi theo cùng một công thức, mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng từ tư duy âm nhạc, phong cách biểu diễn đến định hướng phát triển cá nhân.

WEAN

Sau Anh Trai “Say Hi” 2024, WEAN là một trong những nghệ sĩ ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt về sức hút truyền thông lẫn lượng khán giả theo dõi. Từ hình ảnh rapper Underground giàu cá tính, nam nghệ sĩ dần mở rộng định hướng sang mô hình nghệ sĩ mainstream đa năng với sự tiến bộ ở cả rap, trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Các sản phẩm như She Said, Retrograde, Ai Biết, Một Người Vì Em, badbye hay Đợi giúp WEAN duy trì độ phủ trên các nền tảng âm nhạc với hàng chục triệu lượt nghe và xem. Năm 2025, anh tiếp tục đánh dấu bước tiến mới khi đảm nhận vai trò Highlight Artist trong dự án MMUSIC RECORDS ReFLEX 2025, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ hơn cho hành trình âm nhạc cá nhân.

Ca khúc badbye thu hút sự yêu thích của cộng đồng yêu nhạc.

Gia nhập Tinh Hà “Say Hi”, WEAN được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến màu sắc cùng tư duy âm nhạc phóng khoáng và cái tôi nghệ thuật riêng biệt.

DILLAN

DILLAN là một trong những gương mặt mang màu sắc quốc tế nổi bật sau Anh Trai “Say Hi” 2025. Nam nghệ sĩ gây chú ý nhờ ngoại hình đậm chất idol, tư duy biểu diễn hiện đại và mang phong cách K-Pop rõ nét. Trải qua 3 năm đào tạo tại Hàn Quốc, DILLAN được rèn luyện bài bản về thanh nhạc, vũ đạo và kỹ năng sân khấu. Anh từng thử sức ở nhiều chương trình sống còn như Asia Super YoungStarlight Boys, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm biểu diễn trong môi trường quốc tế.

Sở hữu thế mạnh vũ đạo cùng phong thái trình diễn năng động, DILLAN nhanh chóng tạo được sự quan tâm từ khán giả trẻ sau chương trình Anh Trai “Say Hi” 2025. Tháng 4/2026, anh phát hành ca khúc VVIP, đánh dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình solo theo định hướng chuyên nghiệp.

VVIP đánh dấu cột mốc đầu tiên của nam ca sĩ trong hành trình solo.

Sự xuất hiện của DILLAN tại Tinh Hà “Say Hi” được chờ đợi sẽ mang đến những tiết mục giàu tính thị giác cùng nguồn năng lượng đậm màu sắc idol thế hệ mới.

KIMLONG

KIMLONG là ca sĩ, producer trẻ theo đuổi dòng chảy âm nhạc đương đại và từng góp mặt trong dự án 55 Radar - sân chơi được đánh giá cao nhờ tư duy sản xuất mới mẻ và khả năng cân bằng giữa tính nghệ thuật với yếu tố đại chúng.

Nam nghệ sĩ gây chú ý với ca khúc Let Me Go khi sản phẩm từng đạt vị trí No.1 Spotify Viral. Bên cạnh đó, KIMLONG cũng xây dựng màu sắc riêng qua nhiều sản phẩm cá nhân như Tình Cờ, Nói Anh Nghe hay Chẳng Là Gì Của Nhau, duy trì hiệu quả tiếp cận ổn định trên các nền tảng số.

Ca khúc Let Me Go của nam ca sĩ từng đạt vị trí No.1 Spotify Viral.

Không bó buộc trong một thể loại âm nhạc nhất định, KIMLONG được đánh giá là nghệ sĩ có khả năng biến hóa linh hoạt ở nhiều dòng nhạc khác nhau. Việc góp mặt tại Tinh Hà “Say Hi” được xem là cơ hội để nam producer mang đến những thử nghiệm âm nhạc sáng tạo in đậm dấu ấn cá nhân.

Xuân Định KY

Xuân Định KY là gương mặt từng nhận được nhiều sự chú ý từ Vietnam Idol 2023 khi lọt Top 5 chung cuộc nhờ giọng hát ấm áp, khả năng xử lý cảm xúc tinh tế cùng màu sắc biểu diễn mang đậm chất Huế.

Là một phần của cộng đồng “Người Huế làm nhạc”, Xuân Định KY còn có khả năng chơi guitar và piano, hoàn thiện hình ảnh nghệ sĩ đa kỹ năng. Những ca khúc như Người Em Cố Đô, Vắt Cạn Cơn Đau hay Tình Yêu Đâu Phải Phép Toán giúp anh duy trì độ nhận diện ổn định trên nền tảng nghe nhạc.

Ca khúc Người Em Cố Đô giúp anh duy trì độ nhận diện ổn định trên nền tảng nghe nhạc.

Đồng hành cùng Tinh Hà “Say Hi”, Xuân Định KY được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm âm nhạc chân thành, giàu cảm xúc.

